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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Брюгге
Стандард - Брюгге: обзор матча 08 октября 2023
Стандард
08.10.2023, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Брюгге
11'
М. Бокади
90'
И. Прайс
85'
А. Сков Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Брюгге
Замена
Н. Огайо
️️️️
В. Канга
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
И. Прайс
Пас отдал
В. Канга
90'
85'
ГОЛ! 1:1!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
К. Нильсен
Замена
Э. О'Нил
️️️️
А. Хэйден
81'
Замена
Д. Чанак
️️️️
М. Дженепо
80'
Желтая карточка
В. Канга
74'
Замена
И. Прайс
️️️️
Х. Кавабе
68'
61'
Замена
А. Нуса
️️️️
У. Ветлесен
61'
Замена
К. Нильсен
️️️️
Ф. Зинкернагель
61'
Замена
Т. Бьюкенан
️️️️
Д. Одои
60'
Замена
И. Тиаго
️️️️
Ф. Хутгла
45'
+4
Желтая карточка
А. Сков Ольсен
Желтая карточка
М. Дженепо
45'
+3
Желтая карточка
А. Хэйден
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Бокади
Пас отдал
Х. Кавабе
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
6
Хайао Кавабе
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
3
Натан Нгой
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
Главный тренер
Ронни Дейла
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Эйден О'Нил
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
7
Антонио Нуса
ЛВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
9
Игор Тиаго
ЦФ
2-1-2-2-3
16
Бодар
13
Ванхесден
20
Бокади
14
Хэйден
6
Кавабе
7
Альсате
12
Дженепо
14
Соуа
13
Фосси
9
Канга
3
Нгой
3-1-3-3
22
Миньоле
3
Одои
58
Спайлерс
44
Мехеле
25
Онидика
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
11
Зинкернагель
70
Сков Ольсен
9
Хутгла
14
Хэйден
21
О'Нил
21
О'Нил
14
Хэйден
6
Кавабе
21
Прайс
21
Прайс
6
Кавабе
12
Дженепо
61
Чанак
61
Чанак
12
Дженепо
9
Канга
39
Огайо
39
Огайо
9
Канга
10
Ветлесен
7
Нуса
7
Нуса
10
Ветлесен
3
Одои
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
3
Одои
11
Зинкернагель
94
Нильсен
94
Нильсен
11
Зинкернагель
9
Хутгла
9
Тиаго
9
Тиаго
9
Хутгла
Остались в запасе
Стандард
Брюгге
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
Главный тренер
Жоффри Вален
29
Нордин Жекерс
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Жоффри Вален
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Стандард - Брюгге
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
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2 : 4
30.10.2026
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