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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Шарлеруа
Юнион СЖ - Шарлеруа: обзор матча 01 октября 2023
Юнион СЖ
01.10.2023, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Шарлеруа
17'
Р. Сайкс
45'
К. Берджесс
45+4'
Р. Сайкс
28'
П. Гуягон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Шарлеруа
Замена
К. Мак Аллистер
️️️️
Р. Сайкс
87'
86'
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
Замена
Г. Нильссон
️️️️
К. Родригес
70'
Замена
М. Амура
️️️️
Ш. Ванхутте
70'
Замена
Й. Имбрехт
️️️️
А. Морис
70'
Желтая карточка
К. Берджесс
64'
63'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
О. Даббаг
63'
Замена
С. Кнежевич
️️️️
Д. Марк
63'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
А. Зорган
Замена
Х. Теклаб
️️️️
Г. Франсуа
62'
55'
Желтая карточка
Д. Марк
46'
Замена
А. Требель
️️️️
М. Букамир
ГОЛ! 3:1!
Р. Сайкс
Пас отдал
К. Пуэртас
45'
+4
ГОЛ! 2:1!
К. Берджесс
Пас отдал
М. Расмуссен
45'
28'
ГОЛ! 1:1!
П. Гуягон
Пас отдал
О. Даббаг
ГОЛ! 1:0!
Р. Сайкс
Пас отдал
К. Пуэртас
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
8
Адем Зорган
ЦП
8
Парфе Гуягон
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
7
Elton Kabangu
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
11
Хенок Теклаб
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
16
Адриан Требель
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
3-3-2-1-1
49
Морис
16
Берджесс
26
Сайкс
27
Садики
16
Лейсен
34
Ванхутте
19
Франсуа
20
Расмуссен
21
Пуэртас
17
Терхо
13
Родригес
4-1-4-1
12
Коффи
44
Букамир
25
Андреу
25
Марк
20
Драгснес
23
Илаймахаритра
21
Рогель
8
Гуягон
7
Мбенза
8
Зорган
98
Даббаг
49
Морис
73
Имбрехт
73
Имбрехт
49
Морис
26
Сайкс
5
Мак Аллистер
5
Мак Аллистер
26
Сайкс
19
Франсуа
11
Теклаб
11
Теклаб
19
Франсуа
13
Родригес
9
Нильссон
9
Нильссон
13
Родригес
34
Ванхутте
9
Амура
9
Амура
34
Ванхутте
25
Марк
5
Кнежевич
5
Кнежевич
25
Марк
44
Букамир
16
Требель
16
Требель
44
Букамир
8
Зорган
38
Хейманс
38
Хейманс
8
Зорган
98
Даббаг
20
Баджи
20
Баджи
98
Даббаг
Остались в запасе
Юнион СЖ
Шарлеруа
28
Коки Мачида
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
7
Elton Kabangu
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
1
Martin Delavalée
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
28
Коки Мачида
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
7
Elton Kabangu
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Юнион СЖ - Шарлеруа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
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