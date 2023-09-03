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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Антверпен
Юнион СЖ - Антверпен: обзор матча 03 сентября 2023
Юнион СЖ
03.09.2023, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Антверпен
3'
Д. Эккерт (П)
86'
Г. Нильссон (П)
22'
С. Винс
43'
Ю. Эккеленкамп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Антверпен
Желтая карточка
М. Амура
90'
+4
90'
Замена
А. Валенсия
️️️️
М. Баликвиша
90'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
В. Янссен
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Нильссон
86'
Замена
Х. Теклаб
️️️️
К. Мак Аллистер
81'
80'
Желтая карточка
А. Вермерен
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Н. Садики
70'
67'
Замена
Д. Керк
️️️️
Ю. Эккеленкамп
Замена
М. Амура
️️️️
К. Пуэртас
63'
Замена
А. Кастро-Монтес
️️️️
К. Терхо
63'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
Д. Эккерт
62'
46'
Замена
А. Юсуф
️️️️
Р. Де Лат
43'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Эккеленкамп
Пас отдал
З. ван ден Бош
28'
Замена
З. ван ден Бош
️️️️
С. Винс
22'
ГОЛ! 1:1!
С. Винс
6'
Желтая карточка
С. Кулибали
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Эккерт
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Лазаре Амани
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
16
Мандела Кейта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
11
Хенок Теклаб
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
14
Антони Валенсия
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
4-1-2-2-1
49
Морис
5
Мак Аллистер
28
Мачида
16
Берджесс
27
Садики
34
Ванхутте
10
Амани
21
Пуэртас
94
Лапуссен
17
Терхо
10
Эккерт
4-2-1-2-1
1
Бутез
25
Батай
3
Кулибали
2
Де Лат
23
Винс
48
Вермерен
16
Кейта
32
Эккеленкамп
7
Муджа
7
Баликвиша
14
Янссен
17
Терхо
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
17
Терхо
27
Садики
20
Расмуссен
20
Расмуссен
27
Садики
5
Мак Аллистер
11
Теклаб
11
Теклаб
5
Мак Аллистер
10
Эккерт
9
Нильссон
9
Нильссон
10
Эккерт
21
Пуэртас
9
Амура
9
Амура
21
Пуэртас
2
Де Лат
80
Юсуф
80
Юсуф
2
Де Лат
23
Винс
4
ван ден Бош
4
ван ден Бош
23
Винс
32
Эккеленкамп
9
Керк
9
Керк
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
14
Валенсия
14
Валенсия
7
Баликвиша
14
Янссен
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Янссен
Остались в запасе
Юнион СЖ
Антверпен
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
Главный тренер
Давид Юбер
1
Сенне Ламменс
ВР
11
Якоб Ондрейка
ПВ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
11
Якоб Ондрейка
ПВ
Главный тренер
Давид Юбер
Статистика матча Юнион СЖ - Антверпен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
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