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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Шарлеруа
Андерлехт - Шарлеруа: обзор матча 27 августа 2023
Андерлехт
27.08.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Шарлеруа
33'
Т. Леони
79'
Ф. Амузу
76'
С. Андреу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Шарлеруа
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
М. Н'Диайе
89'
87'
Желтая карточка
Д. Хейманс
87'
Замена
Н. Штулич
️️️️
Д. Хейманс
ГОЛ! 2:1!
Ф. Амузу
Пас отдал
К. Сарделла
79'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
77'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
А. Флипс
77'
76'
ГОЛ! 1:1!
С. Андреу
Пас отдал
А. Зорган
Замена
Т. Делэни
️️️️
М. Ритс
65'
63'
Замена
А. Требель
️️️️
Р. Мориока
46'
Замена
О. Даббаг
️️️️
А. Бернье
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Б. Раман
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Леони
33'
31'
Желтая карточка
Ж. Рогель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Максим Дюпе
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
6
Тео Леони
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
17
Антуан Бернье
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
38
Дан Хейманс
АП
21
Жан Рогель
ПП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
55
Марко Кана
ОП
27
Томас Делэни
ОП
9
Франсис Амузу
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
16
Адриан Требель
ЦП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Дюпе
16
Н'Диайе
6
Дебаст
14
Вертонген
54
Сарделла
24
Диавара
23
Ритс
6
Леони
70
Флипс
14
Раман
9
Дольберг
3-4-2-1
12
Коффи
25
Марк
25
Андреу
5
Багер
21
Рогель
7
Мбенза
8
Зорган
17
Бернье
88
Мориока
38
Хейманс
20
Баджи
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
23
Ритс
27
Делэни
27
Делэни
23
Ритс
14
Раман
9
Амузу
9
Амузу
14
Раман
70
Флипс
29
Стройкенс
29
Стройкенс
70
Флипс
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
88
Мориока
16
Требель
16
Требель
88
Мориока
38
Хейманс
9
Штулич
9
Штулич
38
Хейманс
17
Бернье
98
Даббаг
98
Даббаг
17
Бернье
Остались в запасе
Андерлехт
Шарлеруа
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ОП
1
Martin Delavalée
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ОП
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Андерлехт - Шарлеруа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
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