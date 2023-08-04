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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Юнион СЖ
Стандард - Юнион СЖ: обзор матча 04 августа 2023
Стандард
04.08.2023, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Юнион СЖ
21'
Д. Эккерт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Юнион СЖ
90'
+4
Замена
К. Терхо
️️️️
К. Пуэртас
Желтая карточка
Р. Мандл
90'
+3
Замена
N. Dodeigne
️️️️
А. Доннум
80'
80'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
Д. Эккерт
Желтая карточка
А. Доннум
62'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
Н. Огайо
60'
57'
Желтая карточка
С. Линен
Замена
Р. Мандл
️️️️
Х. Кавабе
55'
46'
Замена
Л. Амани
️️️️
М. Расмуссен
Вторая желтая
В. Баликвиша
35'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Эккерт
Пас отдал
К. Пуэртас
Желтая карточка
В. Баликвиша
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
13
Марлон Фосси
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Юнион СЖ
49
Антони Морис
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
31
Noah Dodeigne
ЦЗ
6
Саша Бансе
ЦП
14
Ромейн Мандл
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
3
Виктор Боне
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
3-4-1-2
16
Бодар
7
Лаурсен
13
Ванхесден
20
Бокади
21
Баликвиша
21
Прайс
6
Кавабе
21
О'Нил
15
Доннум
39
Огайо
13
Фосси
3-1-4-1-1
49
Морис
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
28
Мачида
34
Ванхутте
21
Пуэртас
44
Линен
2
Ньивкоп
20
Расмуссен
94
Лапуссен
10
Эккерт
15
Доннум
31
31
15
Доннум
6
Кавабе
14
Мандл
14
Мандл
6
Кавабе
39
Огайо
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
39
Огайо
20
Расмуссен
10
Амани
10
Амани
20
Расмуссен
21
Пуэртас
17
Терхо
17
Терхо
21
Пуэртас
10
Эккерт
9
Нильссон
9
Нильссон
10
Эккерт
Остались в запасе
Стандард
Юнион СЖ
30
Лоран Хенкине
ВР
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
6
Саша Бансе
ЦП
9
Рено Эмон
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
73
Йоахим Имбрехт
ВР
3
Виктор Боне
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
6
Саша Бансе
ЦП
9
Рено Эмон
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
3
Виктор Боне
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Главный тренер
Давид Юбер
Статистика матча Стандард - Юнион СЖ
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
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