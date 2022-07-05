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3
Фанаты «Олимпии» в масках выгнали тренера Риеру с пресс-конференции. Они были против его назначения
5 июля 2022, 22:34
3
Форвард Вомбергар вернулся из «Уфы» в «Олимпию»
14 сентября 2020, 15:24
1
Гендиректор «Рубина» – о долге перед «Олимпией»: «Сумма 20-30 тысяч. К августу мы ее погасим»
4 июня 2020, 14:54
2
«Мутко против»: ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков
4 июня 2020, 14:00
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Олимпия - Валмиера - 11 июля 2023

Олимпия
11.07.2023, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 1
Матч завершен
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Валмиера
42' М. Нукич
74' Р. Педру
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Олимпия - Валмиера
Матч завершен
Замена
Юстас Ласицкас ️️️️➡️️ Жорже Силва
90' +5
Замена
Неманья Мотика ️️️️➡️️ Руй Педру
76'
Замена
Саар Фадида ️️️️➡️️ Иван Посавец
76'
ГОЛ! 2:0
Руй Педру
74'
67'
Замена
Pape Yare Fall ️️️️➡️️ Алвис Яунземс
Замена
Рауль Флоруч ️️️️➡️️ Мустафа Нукич
64'
ГОЛ! 1:0
Мустафа Нукич
42'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
3
Давид Суалехе
ЛЗ
16
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
4
Марцел Ратник
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
34
Агустин Доффо
ЦП
21
Иван Посавец
ЦП
19
Свит Сеслар
АП
10
Тими Элшник
ЦФ
9
Мустафа Нукич
ЦФ
14
Руй Педру
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Валмиера
21
Даниэльс Балодис
ЦЗ
15
Максимс Тонисевс
ПЗ
27
Алвис Яунземс
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
24
Alioune Ndoye
ЦФ
70
Камило Мена
ЦФ
Олимпия
16
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
8
Юстас Ласицкас
ЦЗ
6
Матео Караматич
ЦЗ
33
Неманья Гаврич
ЦП
26
Vall Janković
ЦП
77
Aldin Jakupović
ЦП
30
Рауль Флоруч
ЦП
11
Саар Фадида
ЦП
17
Адмир Бристрич
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
Валмиера
26
Klāvs Lauva
ВР
27
Эмилс Бирка
ЛЗ
4
Roberts Veips
ЦЗ
17
Pape Yare Fall
ЦЗ
22
Meissa Diop
ЦП
8
Kristers Cudars
ЦП
49
Рифет Капич
ЦП
4-2-1-3
69
Видовшек
3
Суалехе
16
Мухамедбегович
4
Ратник
2
Силва
34
Доффо
21
Посавец
19
Сеслар
14
Педру
9
Нукич
10
Элшник
2-2-2
15
Тонисевс
21
Балодис
27
Яунземс
6
70
Мена
24
2
Силва
8
Ласицкас
8
Ласицкас
2
Силва
9
Нукич
30
Флоруч
30
Флоруч
9
Нукич
21
Посавец
11
Фадида
11
Фадида
21
Посавец
14
Педру
20
Мотика
20
Мотика
14
Педру
27
Яунземс
17
17
27
Яунземс
Остались в запасе
Олимпия
Валмиера
16
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
6
Матео Караматич
ЦЗ
33
Неманья Гаврич
ЦП
26
Vall Janković
ЦП
77
Aldin Jakupović
ЦП
17
Адмир Бристрич
ЦП
Главный тренер
Зоран Зелькович
26
Klāvs Lauva
ВР
27
Эмилс Бирка
ЛЗ
4
Roberts Veips
ЦЗ
22
Meissa Diop
ЦП
8
Kristers Cudars
ЦП
49
Рифет Капич
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
6
Матео Караматич
ЦЗ
33
Неманья Гаврич
ЦП
26
Vall Janković
ЦП
77
Aldin Jakupović
ЦП
17
Адмир Бристрич
ЦП
Остались в запасе
26
Klāvs Lauva
ВР
27
Эмилс Бирка
ЛЗ
4
Roberts Veips
ЦЗ
22
Meissa Diop
ЦП
8
Kristers Cudars
ЦП
49
Рифет Капич
ЦП
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Олимпия - Валмиера
Лига чемпионов
Все
Текущие
Будущие
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Барселона
- : -
12.03.2024
Наполи
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Атлетико
- : -
13.03.2024
Интер
Россия
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