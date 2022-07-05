Фанаты «Олимпии» в масках выгнали тренера Риеру с пресс-конференции. Они были против его назначения

Экс-защитник «Шахтера» Якуба: «Отказался от перехода в «Сочи», я все-таки со Львова»

Форвард Вомбергар вернулся из «Уфы» в «Олимпию»

Гендиректор «Рубина» – о долге перед «Олимпией»: «Сумма 20-30 тысяч. К августу мы ее погасим»