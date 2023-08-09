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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бертон Альбион - Лестер
Бертон Альбион - Лестер: обзор матча 09 августа 2023
Бертон Альбион
09.08.2023, среда, 22:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Лестер
6'
К. Ихеначо
45+2'
О. Ндиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бертон Альбион - Лестер
75'
Замена
К. МакАтир
️️️️
К. Ихеначо
Замена
К. Гиллиган
️️️️
М. Хелм
75'
Замена
К. Чауке
️️️️
Р. Харпер
75'
57'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Г. Уинкс
56'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
О. Ндиди
Замена
М. Карайол
️️️️
Б. Камва
55'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
О. Ндиди
Пас отдал
К. Ихеначо
Замена
Д. Гордон
️️️️
К. Стоктон
35'
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
М. Олбрайтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
2
John Brayford
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
10
Марк Хелм
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
3
Стив Седдон
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
6
Джо Пауэлл
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
10
Джош Гордон
ЦФ
29
Мустафа Карайол
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
20
Кейси МакАтир
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
2-2-5
31
Блэкмэн
2
23
Ошиладжа
10
Хелм
45
Харпер
20
Кэпрайс
13
Стоктон
6
Пауэлл
10
Камва
5
Суини
3-5-1-1
1
Столярчик
24
Джастин
2
Дойл
4
Фас
11
Олбрайтон
8
Чодури
25
Маркал
26
Прат
4
Уинкс
4
Ндиди
17
Ихеначо
10
Хелм
25
Гиллиган
25
Гиллиган
10
Хелм
45
Харпер
4
Чауке
4
Чауке
45
Харпер
13
Стоктон
10
Гордон
10
Гордон
13
Стоктон
10
Камва
29
Карайол
29
Карайол
10
Камва
4
Уинкс
21
Перейра
21
Перейра
4
Уинкс
4
Ндиди
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
17
Ихеначо
20
МакАтир
20
МакАтир
17
Ихеначо
Остались в запасе
Бертон Альбион
Лестер
15
Макс Крокомб
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
8
Charlie Lakin
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
27
Патсон Дака
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
15
Макс Крокомб
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
8
Charlie Lakin
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
27
Патсон Дака
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Бертон Альбион - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
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2 : 1
24.10.2026
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