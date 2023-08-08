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Англия. Кубок лиги
Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро
Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро: обзор матча 08 августа 2023
Хаддерсфилд Таун
08.08.2023, вторник, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 3
Завершен
Мидлсбро
4'
К. Харрат
90+4'
K. Hudlin
20'
С. Силвера
63'
И. Джонс
82'
Р. МакГри
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро
90'
+6
Желтая карточка
М. Крукс
Желтая карточка
Л. Айина
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
K. Hudlin
Пас отдал
П. Джонс
90'
+4
Замена
K. Hudlin
️️️️
К. Харрат
90'
Замена
C. Mahoney
️️️️
Ю. Накаяма
86'
86'
Замена
М. Крукс
️️️️
М. Роджерс
82'
ГОЛ! 1:3!
Р. МакГри
Пас отдал
Д. Хаусон
74'
Замена
Р. МакГри
️️️️
М. Пайеро
67'
Замена
Д. Хаусон
️️️️
Х. Хакни
63'
ГОЛ! 1:2!
И. Джонс
Пас отдал
Д. Барласер
Замена
П. Джонс
️️️️
Д. Роудс
62'
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
Б. Диарра
62'
Замена
С. Хай
️️️️
Д. Хогг
46'
20'
ГОЛ! 1:1!
С. Силвера
Пас отдал
Д. Барласер
19'
Желтая карточка
М. Пайеро
Красная карточка
Д. Хедли
13'
ГОЛ! 1:0!
К. Харрат
Пас отдал
Д. Остерфилд
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
30
Хэйден Хакни
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
17
Сэм Силвера
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
Мидлсбро
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Брайант Билонго
ЦЗ
39
Terrell Agyemang
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
28
Finn Cartwright
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
38
Daniel Nkrumah
ЦФ
4-3-3
12
Максвелл
3
Хедли
2
Айина
3
Накаяма
7
Джексон
6
Хогг
15
Спенсер
94
Диарра
29
Роудс
23
Харрат
4
Остерфилд
2-4-2-2
23
Гловер
17
МакНэйр
15
Коулсон
4
Барласер
22
Пайеро
26
Ленихэн
30
Хакни
25
Джонс
17
Роджерс
33
ван ден Берг
17
Силвера
94
Диарра
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
94
Диарра
6
Хогг
7
Хай
7
Хай
6
Хогг
3
Накаяма
23
23
3
Накаяма
23
Харрат
25
25
23
Харрат
29
Роудс
16
Джонс
16
Джонс
29
Роудс
22
Пайеро
8
МакГри
8
МакГри
22
Пайеро
17
Роджерс
25
Крукс
25
Крукс
17
Роджерс
30
Хакни
16
Хаусон
16
Хаусон
30
Хакни
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Мидлсбро
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
42
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Брайант Билонго
ЦЗ
39
Terrell Agyemang
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
28
Finn Cartwright
ЦП
38
Daniel Nkrumah
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
42
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Брайант Билонго
ЦЗ
39
Terrell Agyemang
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
28
Finn Cartwright
ЦП
38
Daniel Nkrumah
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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