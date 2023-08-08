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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Порт Вейл - Флитвуд
Порт Вейл - Флитвуд: обзор матча 08 августа 2023
Порт Вейл
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
3 : 2
Завершен
Флитвуд
18'
И. Числетт
72'
И. Числетт
5'
C. Hayes
47'
R. Graydon
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Флитвуд
Желтая карточка
А. Яковитти
90'
+6
90'
+1
Замена
M. Asamoah
️️️️
Ш. Руни
Замена
Т. МакДермотт
️️️️
О. Арбластер
82'
80'
Замена
Д. Вела
️️️️
Р. Брум
80'
Замена
C. Teale
️️️️
H. Holgate
Замена
Т. Санг
️️️️
К. Грант
74'
Замена
Б. Гэррити
️️️️
И. Числетт
74'
ГОЛ! 2:2!
И. Числетт
Пас отдал
Г. Мэсси
72'
72'
Замена
Д. Мэйор
️️️️
С. Робертсон
72'
Замена
P. Omochere
️️️️
R. Graydon
Желтая карточка
К. Грант
68'
66'
Желтая карточка
Р. Брум
Замена
Г. Мэсси
️️️️
E. Harrison
65'
47'
ГОЛ! 1:2!
R. Graydon
Пас отдал
Ж. Китирна
Желтая карточка
И. Числетт
41'
41'
Желтая карточка
Ш. Руни
Желтая карточка
О. Арбластер
20'
ГОЛ! 1:1!
И. Числетт
Пас отдал
К. Грант
18'
5'
ГОЛ! 0:1!
C. Hayes
Пас отдал
Ж. Китирна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
23
Итан Числетт
АП
5
Натан Смит
ЦФ
26
Джеймс Плант
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
26
Шон Руни
ПЗ
19
Ryan Graydon
ЦП
18
Жуниор Китирна
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
22
Aristote Nsiala
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
10
Том Санг
ОП
7
Джек Шоррок
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ЦП
7
Томми МакДермотт
ЦП
8
Бен Гэррити
ЦФ
38
Рис Уолтерс
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
3
Daniel Jones
ЦФ
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
25
Connor Teale
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
16
Джош Вела
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
19
Samuel Glenfield
ЦФ
2-3-1-4
1
Рипли
24
Касс
4
Яковитти
14
Ожо
4
Арбластер
8
Грант
23
Числетт
5
Смит
11
Томас
19
26
Плант
2-4-5
26
Руни
32
Ирл
14
Брум
18
Китирна
20
Робертсон
19
1
18
22
7
7
Мэрриот
8
Грант
10
Санг
10
Санг
8
Грант
19
19
Мэсси
19
Мэсси
19
4
Арбластер
7
МакДермотт
7
МакДермотт
4
Арбластер
23
Числетт
8
Гэррити
8
Гэррити
23
Числетт
18
25
25
18
14
Брум
16
Вела
16
Вела
14
Брум
20
Робертсон
10
Мэйор
10
Мэйор
20
Робертсон
19
9
9
19
26
Руни
27
27
26
Руни
Остались в запасе
Порт Вейл
Флитвуд
13
Джейсон Леутвилер
ВР
7
Джек Шоррок
ЦП
38
Рис Уолтерс
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
3
Daniel Jones
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
1
Stephen McMullan
ВР
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
19
Samuel Glenfield
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
7
Джек Шоррок
ЦП
38
Рис Уолтерс
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
3
Daniel Jones
ЦФ
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
19
Samuel Glenfield
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Порт Вейл - Флитвуд
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
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