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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бристоль Сити - Оксфорд
Бристоль Сити - Оксфорд: обзор матча 09 августа 2023
Бристоль Сити
09.08.2023, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
5 : 1
Завершен
Оксфорд
15'
Г. Корник
35'
Д. Найт
47'
Д. Найт
51'
Н. Уэллс
62'
К. Нейсмит
30'
Б. Бодин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Оксфорд
Желтая карточка
Х. Робертс
90'
+8
89'
Желтая карточка
Р. Родригеш
80'
Замена
S. Negru
️️️️
Д. Торнили
Замена
E. Yeboah
️️️️
Н. Уэллс
72'
70'
Желтая карточка
Д. Мерфи
67'
Замена
С. Лонг
️️️️
Т. Гудрем
ГОЛ! 5:1!
К. Нейсмит
Пас отдал
Н. Уэллс
62'
Замена
К. Нейсмит
️️️️
Э. Кинг
61'
Замена
М. Джеймс
️️️️
Д. Уилльямс
61'
Замена
С. Белл
️️️️
Д. Найт
61'
57'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
С. Миллс
57'
Замена
М. Харрис
️️️️
Г. О'Донкор
57'
Замена
Р. Родригеш
️️️️
Б. Бодин
Желтая карточка
Р. Дикки
55'
ГОЛ! 4:1!
Н. Уэллс
Пас отдал
Д. Найт
51'
ГОЛ! 3:1!
Д. Найт
Пас отдал
Х. Робертс
47'
Замена
М. Сайкс
️️️️
Г. Корник
46'
45'
+4
Желтая карточка
К. Браун
ГОЛ! 2:1!
Д. Найт
35'
30'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бодин
Пас отдал
Ф. Стивенс
ГОЛ! 1:0!
Г. Корник
Пас отдал
Х. Робертс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
6
Elliott Moore
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
31
Билли Бодин
ПВ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Бристоль Сити
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
2
Raphael Araoye
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
44
Zaide Took-Oxley
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
30
Макс Уолтман
ЦФ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
4-3-1-2
1
О'Лири
26
Винер
16
Дикки
5
Робертс
19
Таннер
10
Кинг
8
Уилльямс
12
Найт
9
Мехмети
21
Уэллс
23
Корник
4-3-2-1
1
2
Стивенс
15
Торнили
3
Браун
6
8
Браннаган
11
Гудрем
17
31
Бодин
17
Миллс
19
О'Донкор
10
Кинг
3
Нейсмит
3
Нейсмит
10
Кинг
8
Уилльямс
37
Джеймс
37
Джеймс
8
Уилльямс
23
Корник
17
Сайкс
17
Сайкс
23
Корник
12
Найт
11
Белл
11
Белл
12
Найт
21
Уэллс
25
25
21
Уэллс
15
Торнили
5
5
15
Торнили
11
Гудрем
2
Лонг
2
Лонг
11
Гудрем
19
О'Донкор
9
Харрис
9
Харрис
19
О'Донкор
17
Миллс
23
Мерфи
23
Мерфи
17
Миллс
31
Бодин
20
Родригеш
20
Родригеш
31
Бодин
Остались в запасе
Бристоль Сити
Оксфорд
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
2
Raphael Araoye
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
13
Simon Eastwood
ВР
8
Oisin Smyth
ЦП
44
Zaide Took-Oxley
ЦП
30
Макс Уолтман
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
2
Raphael Araoye
ЦЗ
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
8
Oisin Smyth
ЦП
44
Zaide Took-Oxley
ЦП
30
Макс Уолтман
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Бристоль Сити - Оксфорд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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