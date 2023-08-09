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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ипсвич Таун - Бристоль Роверс
Ипсвич Таун - Бристоль Роверс: обзор матча 09 августа 2023
Ипсвич Таун
09.08.2023, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 0
Завершен
Бристоль Роверс
12'
Д. Тэйлор
76'
S. Aluko
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Бристоль Роверс
77'
Замена
Л. МакКормик
️️️️
J. Brown
77'
Замена
J. Grant
️️️️
Л. Гордон
ГОЛ! 2:0!
S. Aluko
Пас отдал
Д. Херст
76'
Замена
Г. Кларк
️️️️
Д. Болл
73'
Замена
К. Чаплин
️️️️
М. Харнесс
73'
Замена
Д. Херст
️️️️
Ф. Ладапо
73'
Замена
C. Humphreys
️️️️
О. Хатчинсон
66'
Замена
S. Aluko
️️️️
Д. Тэйлор
66'
65'
Замена
Э. Эванс
️️️️
С. Финли
61'
Замена
J. Connolly
️️️️
К. Тэйлор
Желтая карточка
О. Хатчинсон
55'
46'
Замена
Д. Маркиз
️️️️
С. Синклейр
ГОЛ! 1:0!
Д. Тэйлор
Пас отдал
K. Jackson
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Киран Сликер
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
2
Luca Hoole
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Сэм Финли
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
28
Grant Ward
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Ипсвич Таун
1
Nick Hayes
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
11
Leon Ayinde
ЦП
20
Cameron Humphreys
ЦП
8
Ryan Carr
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Бристоль Роверс
1
James Belshaw
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
14
Энтони Эванс
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
11
Ryan Jones
ЦП
34
Jerry Lawrence
ЦП
4
Joshua Grant
ЦФ
27
Джон Маркиз
ЦФ
21
Райан Лофт
ЦФ
4-2-1-3
1
Сликер
22
Ли
25
Эдмундсон
12
Бэггот
4
Болл
8
Эванс
14
Тэйлор
20
Хатчинсон
45
Ладапо
19
10
Харнесс
3-4-3
13
Кокс
26
Тэйлор
4
Крама
19
Гордон
7
Синклейр
8
Финли
16
Томас
2
20
10
Коллинз
28
4
Болл
4
Кларк
4
Кларк
4
Болл
20
Хатчинсон
20
20
20
Хатчинсон
14
Тэйлор
23
23
14
Тэйлор
10
Харнесс
8
Чаплин
8
Чаплин
10
Харнесс
45
Ладапо
15
Херст
15
Херст
45
Ладапо
26
Тэйлор
4
4
26
Тэйлор
8
Финли
14
Эванс
14
Эванс
8
Финли
20
23
МакКормик
23
МакКормик
20
19
Гордон
4
4
19
Гордон
7
Синклейр
27
Маркиз
27
Маркиз
7
Синклейр
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Бристоль Роверс
1
Nick Hayes
ВР
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
11
Leon Ayinde
ЦП
8
Ryan Carr
ЦП
Главный тренер
Пол Херст
1
James Belshaw
ВР
11
Ryan Jones
ЦП
34
Jerry Lawrence
ЦП
21
Райан Лофт
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
1
Nick Hayes
ВР
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
11
Leon Ayinde
ЦП
8
Ryan Carr
ЦП
Остались в запасе
1
James Belshaw
ВР
11
Ryan Jones
ЦП
34
Jerry Lawrence
ЦП
21
Райан Лофт
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Ипсвич Таун - Бристоль Роверс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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