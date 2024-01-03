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«Бавария» досрочно забрала у «Гранады» Сарагосу
«МЮ» отдал хавбека в аренду «Гранаде»
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«Хетафе» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
Примера. «Барселона» обыграла «Осасуну» (1:0), у Роке дебютный гол
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