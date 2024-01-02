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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вильярреал
Валенсия - Вильярреал: обзор матча 02 января 2024
Валенсия
02.01.2024, вторник, 23:30
Испания. Примера, 19 тур
3 : 1
Завершен
Вильярреал
4'
Р. Яремчук
27'
Пепелу (П)
57'
Пепелу (П)
73'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Вильярреал
90'
+2
Желтая карточка
Х. Куэнка
Замена
Я. Гасиоровски
️️️️
Ф. Перес
86'
Замена
А. Мари
️️️️
У. Дуро
86'
80'
Желтая карточка
Р. Террац
78'
Замена
К. Фемения
️️️️
А. Альтимира
78'
Замена
М. Тригерос
️️️️
А. Морено
Замена
Х. Васкес
️️️️
Х. Луис Гайя
78'
73'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Морено
Пас отдал
И. Акомах
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Р. Яремчук
70'
65'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Х. Луис Моралес
65'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Э. Капу
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
63'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Пепелу
57'
56'
Желтая карточка
Э. Капу
49'
Желтая карточка
Д. Парехо
37'
Желтая карточка
Э. Байи
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Пепелу
27'
17'
Замена
Э. Байи
️️️️
Р. Альбиоль
ГОЛ! 1:0!
Р. Яремчук
Пас отдал
Х. Луис Гайя
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К)
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
11
Рамон Террац
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
16
Уго Гонсалес
ПВ
14
Альберто Мари
ЦФ
27
Давид Оторби
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
3
Москера
3
Паулиста
20
Фулкье
22
Гильямон
18
Пепелу
21
Перес
7
Каньос
11
Яремчук
9
Дуро
4-2-1-1-2
1
Йоргенсен
2
Альтимира
4
Куэнка
39
Альбиоль
5
Морено
6
Капу
11
Террац
10
Парехо
11
Акомах
25
Моралес
7
Морено
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
21
Перес
3
Гасиоровски
3
Гасиоровски
21
Перес
11
Яремчук
8
Гуэрра
8
Гуэрра
11
Яремчук
9
Дуро
14
Мари
14
Мари
9
Дуро
39
Альбиоль
3
Байи
3
Байи
39
Альбиоль
2
Альтимира
17
Фемения
17
Фемения
2
Альтимира
25
Моралес
13
Коклен
13
Коклен
25
Моралес
5
Морено
14
Тригерос
14
Тригерос
5
Морено
6
Капу
22
Бреретон
22
Бреретон
6
Капу
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
16
Уго Гонсалес
ПВ
27
Давид Оторби
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
25
Пепе Рейна
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
16
Уго Гонсалес
ПВ
27
Давид Оторби
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
1
5
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
15
Офсайды
1
4
Количество передач
414
502
Сейвы
3
5
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.77
0.74
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Месталья
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