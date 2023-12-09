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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал
Бетис - Реал: обзор матча 09 декабря 2023
Бетис
09.12.2023, суббота, 18:15
Испания. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Реал
66'
А. Руйбаль
53'
Д. Беллингем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Реал
90'
+6
Желтая карточка
Д. Себальос
Замена
Л. Энрике
️️️️
А. Перес
83'
83'
Замена
Начо
️️️️
Л. Васкес
83'
Замена
Н. Пас
️️️️
Т. Кроос
Желтая карточка
А. Перес
82'
79'
Замена
Хоселу
️️️️
Б. Диас
Желтая карточка
А. Руйбаль
78'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
С. Альтимира
70'
70'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
ГОЛ! 1:1!
А. Руйбаль
Пас отдал
В. Жозе
66'
Замена
А. Диао
️️️️
Э. Абде
61'
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Беллингем
Пас отдал
Б. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
(К)
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
22
Иско
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
(К)
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
19
Хуан Крус
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Нико Пас
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Силва
16
Абнер
2
Пеццелла
4
Рияд
21
Рока
5
Альтимира
10
Эз Абде
22
Иско
24
Руйбаль
22
Перес
12
Виллиан Жозе
3-4-3
13
Лунин
5
Алаба
22
Рюдигер
23
Менди
14
Модрич
8
Вальверде
5
Беллингем
8
Кроос
11
Родриго
21
Диас
17
Васкес
5
Альтимира
18
Гуардадо
18
Гуардадо
5
Альтимира
10
Эз Абде
11
Диао
11
Диао
10
Эз Абде
22
Перес
11
Энрике
11
Энрике
22
Перес
17
Васкес
6
Начо
6
Начо
17
Васкес
8
Кроос
10
Пас
10
Пас
8
Кроос
14
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
14
Модрич
21
Диас
13
Хоселу
13
Хоселу
21
Диас
Остались в запасе
Бетис
Реал
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
10
Родри
АП
19
Хуан Крус
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
10
Родри
АП
19
Хуан Крус
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Бетис - Реал
2
1
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
4
2
Офсайды
0
1
Количество передач
204
407
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
92
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.29
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Бенито Вильямарин
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