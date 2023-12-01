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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Хетафе
Лас-Пальмас - Хетафе: обзор матча 01 декабря 2023
Лас-Пальмас
01.12.2023, пятница, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
43'
Х. Араухо
90+2'
К. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лас-Пальмас - Хетафе
Замена
Б. Рамирес
️️️️
А. Молейро
90'
+4
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
К. Родригес
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
К. Эррера
Пас отдал
М. Парк
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Ангилери
89'
Замена
Ф. Ангилери
️️️️
Д. Рико
Замена
К. Эррера
️️️️
С. Рамирес
85'
80'
Замена
Э. Лосано
️️️️
Б. Майорал
79'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Суарес
70'
Желтая карточка
Л. Милья
69'
Желтая карточка
Д. Рико
Замена
М. Перроне
️️️️
М. Эль-Хаддади
63'
Замена
М. Парк
️️️️
Э. Лойодиче
63'
55'
Желтая карточка
Д. Суарес
53'
Замена
Д. Дуарте
️️️️
О. Родригес
48'
Красная карточка
О. Альдрете
46'
Замена
Х. Латаса
️️️️
Д. Джене
ГОЛ! 1:0!
Х. Араухо
Пас отдал
К. Родригес
43'
11'
Желтая карточка
О. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Альваро Вальес
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
10
Альберто Молейро
ЦП
20
Кириан Родригес
(К)
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К)
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Лас-Пальмас
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
17
Пехиньо
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
21
Максимо Перроне
ОП
2
Марвин Парк
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Хетафе
13
Даниэль Фузато
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
3
Жорди Мартин
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
4-3-1-2
1
Вальес
23
Кардона
23
Коко
35
Мармоль
22
Араухо
14
Муньос
12
Лойодиче
10
Молейро
20
Родригес
16
Эль-Хаддади
19
Рамирес
3-2-2-2-1
13
Сорья
2
Джене
17
Альварес
15
Альдрете
22
Суарес
15
Рико
88
Максимович
6
Милья
11
Гринвуд
14
Родригес
9
Майорал
20
Родригес
24
Синкгравен
24
Синкгравен
20
Родригес
16
Эль-Хаддади
21
Перроне
21
Перроне
16
Эль-Хаддади
12
Лойодиче
2
Парк
2
Парк
12
Лойодиче
10
Молейро
11
Рамирес
11
Рамирес
10
Молейро
19
Рамирес
17
Эррера
17
Эррера
19
Рамирес
15
Рико
26
Ангилери
26
Ангилери
15
Рико
14
Родригес
22
Дуарте
22
Дуарте
14
Родригес
22
Суарес
2
Иглесиас
2
Иглесиас
22
Суарес
2
Джене
9
Латаса
9
Латаса
2
Джене
9
Майорал
11
Лосано
11
Лосано
9
Майорал
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Хетафе
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
17
Пехиньо
ЛВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
13
Даниэль Фузато
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Жорди Мартин
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
17
Пехиньо
ЛВ
9
Сори Каба
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Жорди Мартин
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Лас-Пальмас - Хетафе
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Матео Бускетс Феррер
(Пальма-де-Мальорка)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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