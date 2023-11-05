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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Альмерия
Алавес - Альмерия: обзор матча 05 ноября 2023
Алавес
05.11.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Альмерия
79'
А. Седлар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Альмерия
Замена
Р. Марин
️️️️
А. Седлар
90'
+3
Замена
А. Сола
️️️️
Л. Риоха
83'
Замена
Н. Теналья
️️️️
А. Горосабель
83'
Желтая карточка
Л. Риоха
81'
ГОЛ! 1:0!
А. Седлар
79'
71'
Замена
М. Милованович
️️️️
Л. Баптистао
71'
Замена
И. Баба
️️️️
Л. Робертоне
Замена
А. Реббах
️️️️
Я. Хаджи
68'
Замена
С. Омородион
️️️️
Кике
68'
59'
Желтая карточка
Л. Робертоне
52'
Желтая карточка
Л. Максимиану
46'
Замена
С. Аррибас
️️️️
А. Пучмаль
46'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Г. Мелеро
Пенальти не реализован!
Я. Хаджи
45'
+1
Желтая карточка
А. Горосабель
25'
14'
Желтая карточка
Г. Мелеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
11
Луис Риоха
(К)
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Альмерия
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
8
Лукас Робертоне
(К)
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Алавес
33
Rúben Montero
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
24
Селу Диалло
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
9
Саму Омородион
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Альмерия
13
Диего Мариньо
ВР
13
Фернандо Мартинес
ВР
15
Кайки
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
33
Марсиано Санка
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
4-3-2-1
1
Сивера
16
Лопес
15
Седлар
5
Абкар
2
Горосабель
8
Бланко
6
Гевара
18
Гуриди
11
Риоха
10
Хаджи
19
Кике
4-1-3-1-1
81
Максимиану
17
Мендес
21
Чуми
6
Гонсалес
18
Акьем
30
Лопи
8
Робертоне
17
Пучмаль
16
Мелеро
19
Рамазани
12
Баптистао
15
Седлар
16
Марин
16
Марин
15
Седлар
2
Горосабель
14
Теналья
14
Теналья
2
Горосабель
11
Риоха
20
Сола
20
Сола
11
Риоха
10
Хаджи
21
Реббах
21
Реббах
10
Хаджи
19
Кике
9
Омородион
9
Омородион
19
Кике
8
Робертоне
14
Баба
14
Баба
8
Робертоне
17
Пучмаль
11
Аррибас
11
Аррибас
17
Пучмаль
16
Мелеро
23
Эмбарба
23
Эмбарба
16
Мелеро
12
Баптистао
29
Милованович
29
Милованович
12
Баптистао
Остались в запасе
Алавес
Альмерия
33
Rúben Montero
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
24
Селу Диалло
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Диего Мариньо
ВР
13
Фернандо Мартинес
ВР
15
Кайки
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
33
Rúben Montero
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
24
Селу Диалло
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
13
Фернандо Мартинес
ВР
15
Кайки
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Алавес - Альмерия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Луис Пулидо Сантана
(Лас-Пальмас)
Стадион:
Мендисорроса
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