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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Бетис
Хетафе - Бетис: обзор матча 21 октября 2023
Хетафе
21.10.2023, суббота, 17:15
Испания. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
17'
Б. Майорал
1'
М. Рока
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Бетис
Желтая карточка
Н. Максимович
89'
Желтая карточка
Х. Анхель Кармона
86'
Замена
О. Родригес
️️️️
М. Гринвуд
78'
72'
Замена
Э. Абде
️️️️
Родри
72'
Замена
Л. Энрике
️️️️
А. Диао
Замена
К. Аленья
️️️️
С. Митрович
65'
Замена
Х. Латаса
️️️️
Х. Мата
64'
60'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Г. Пеццелла
60'
Замена
Р. Висус
️️️️
А. Гуардадо
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Суарес
55'
Замена
О. Альдрете
️️️️
М. Арамбарри
46'
Желтая карточка
Г. Альварес
43'
41'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Желтая карточка
М. Арамбарри
38'
Желтая карточка
Д. Рико
38'
34'
Желтая карточка
А. Гуардадо
ГОЛ! 1:1!
Б. Майорал
Пас отдал
Д. Рико
17'
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Рока
Пас отдал
Б. Иглесиас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
22
Иско
АП
10
Родри
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Хетафе
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
29
Facundo Esnaider
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
30
Джон Финн
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Сорья
22
Суарес
23
Митрович
17
Альварес
15
Рико
22
Кармона
8
Арамбарри
88
Максимович
11
Гринвуд
9
Майорал
17
Мата
4-1-1-3-1
1
Браво
2
Бельерин
2
Пеццелла
4
Рияд
33
Миранда
21
Рока
18
Гуардадо
22
Иско
10
Родри
11
Диао
7
Иглесиас
8
Арамбарри
15
Альдрете
15
Альдрете
8
Арамбарри
22
Суарес
2
Иглесиас
2
Иглесиас
22
Суарес
23
Митрович
10
Аленья
10
Аленья
23
Митрович
11
Гринвуд
14
Родригес
14
Родригес
11
Гринвуд
17
Мата
9
Латаса
9
Латаса
17
Мата
18
Гуардадо
14
Висус
14
Висус
18
Гуардадо
2
Пеццелла
10
Карвалью
10
Карвалью
2
Пеццелла
10
Родри
10
Эз Абде
10
Эз Абде
10
Родри
11
Диао
11
Энрике
11
Энрике
11
Диао
Остались в запасе
Хетафе
Бетис
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
29
Facundo Esnaider
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
30
Фран Вьейтес
ВР
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
29
Facundo Esnaider
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Хетафе - Бетис
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
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