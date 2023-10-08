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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Лас-Пальмас
Вильярреал - Лас-Пальмас: обзор матча 08 октября 2023
Вильярреал
08.10.2023, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 2
Завершен
Лас-Пальмас
90+2'
Ж. Морено
45+2'
С. Коко
51'
М. Кардона (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Лас-Пальмас
Желтая карточка
Э. Капу
90'
+10
Желтая карточка
И. Акомах
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
С. Каба
90'
+4
Желтая карточка
С. Кардона
ГОЛ! 1:2!
Ж. Морено
Пас отдал
И. Акомах
90'
+2
88'
Замена
К. Эррера
️️️️
М. Эль-Хаддади
76'
Замена
Х. Виера
️️️️
Э. Лойодиче
76'
Замена
М. Перроне
️️️️
Х. Муньос
Замена
Ж. Морено
️️️️
М. Тригерос
75'
72'
Желтая карточка
К. Родригес
68'
Желтая карточка
М. Парк
Желтая карточка
Д. Парехо
68'
Замена
И. Акомах
️️️️
Р. Альбиоль
66'
58'
Замена
С. Каба
️️️️
М. Кардона
Замена
А. Морено
️️️️
А. Педраса
58'
Замена
К. Фемения
️️️️
Б. Бреретон
58'
58'
Замена
М. Парк
️️️️
Пехиньо
51'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Кардона
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Й. Пино
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
С. Коко
Желтая карточка
Й. Пино
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Лас-Пальмас
1
Альваро Вальес
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
17
Пехиньо
ЛВ
14
Хавьер Муньос
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
20
Кириан Родригес
АП
22
Марк Кардона
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Лас-Пальмас
38
Але Горрин
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
2
Марвин Парк
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Йоргенсен
23
Педраса
39
Альбиоль
2
Манди
8
Фойт
6
Капу
14
Тригерос
10
Парехо
22
Бреретон
10
Пино
9
Серлот
4-2-2-2
1
Вальес
4
Суарес
23
Коко
35
Мармоль
23
Кардона
14
Муньос
12
Лойодиче
20
Родригес
17
Пехиньо
16
Эль-Хаддади
22
Кардона
23
Педраса
5
Морено
5
Морено
23
Педраса
22
Бреретон
17
Фемения
17
Фемения
22
Бреретон
39
Альбиоль
11
Акомах
11
Акомах
39
Альбиоль
10
Пино
25
Моралес
25
Моралес
10
Пино
14
Тригерос
7
Морено
7
Морено
14
Тригерос
14
Муньос
21
Перроне
21
Перроне
14
Муньос
17
Пехиньо
2
Парк
2
Парк
17
Пехиньо
12
Лойодиче
10
Виера
10
Виера
12
Лойодиче
16
Эль-Хаддади
17
Эррера
17
Эррера
16
Эль-Хаддади
22
Кардона
9
Каба
9
Каба
22
Кардона
Остались в запасе
Вильярреал
Лас-Пальмас
25
Пепе Рейна
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
38
Але Горрин
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
Остались в запасе
38
Але Горрин
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Вильярреал - Лас-Пальмас
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
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