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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Сельта
Лас-Пальмас - Сельта: обзор матча 02 октября 2023
Лас-Пальмас
02.10.2023, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
84'
Х. Виера (П)
90+7'
М. Кардона
67'
А. Дувикас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лас-Пальмас - Сельта
Желтая карточка
М. Кардона
90'
+8
ГОЛ! 2:1!
М. Кардона
Пас отдал
Х. Виера
90'
+7
88'
Замена
В. Сведберг
️️️️
Й. Ларсен
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Виера
84'
83'
Желтая карточка
К. Старфельт
Замена
М. Кардона
️️️️
Пехиньо
77'
Замена
М. Перроне
️️️️
Э. Лойодиче
77'
Желтая карточка
М. Мармоль
74'
69'
Замена
Я. Аспас
️️️️
А. Дувикас
67'
ГОЛ! 0:1!
А. Дувикас
Пас отдал
Ж. Бамба
Замена
Х. Виера
️️️️
Х. Муньос
63'
Замена
М. Парк
️️️️
С. Каба
63'
Замена
А. Лемос
️️️️
Х. Араухо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Альваро Вальес
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
17
Пехиньо
ЛВ
14
Хавьер Муньос
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
20
Кириан Родригес
АП
9
Сори Каба
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Карлос Дотор
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Лас-Пальмас
13
Аарон Эскандель
ВР
38
Але Горрин
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
2
Марвин Парк
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
4-2-2-2
1
Вальес
23
Кардона
4
Суарес
35
Мармоль
22
Араухо
14
Муньос
12
Лойодиче
17
Пехиньо
20
Родригес
16
Эль-Хаддади
9
Каба
3-2-2-1-2
25
Вильяр
4
Айду
15
Старфельт
14
Нуньес
30
Мингеса
23
Санчес
8
Бельтран
8
Дотор
19
Бамба
9
Дувикас
22
Ларсен
22
Араухо
18
Лемос
18
Лемос
22
Араухо
12
Лойодиче
21
Перроне
21
Перроне
12
Лойодиче
9
Каба
2
Парк
2
Парк
9
Каба
14
Муньос
10
Виера
10
Виера
14
Муньос
17
Пехиньо
22
Кардона
22
Кардона
17
Пехиньо
22
Ларсен
19
Сведберг
19
Сведберг
22
Ларсен
9
Дувикас
10
Аспас
10
Аспас
9
Дувикас
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Сельта
13
Аарон Эскандель
ВР
38
Але Горрин
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Уго Сотело
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
38
Але Горрин
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Уго Сотело
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Лас-Пальмас - Сельта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
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