Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Реал
Жирона - Реал: обзор матча 30 сентября 2023
Жирона
30.09.2023, суббота, 19:30
Испания. Примера, 8 тур
0 : 3
Завершен
Реал
17'
Хоселу
21'
О. Чуамени
71'
Д. Беллингем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Реал
Желтая карточка
К. Стуани
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
А. Рюдигер
90'
+3
Красная карточка
Начо
87'
Замена
Б. Диас
️️️️
Ф. Вальверде
87'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Хоселу
Замена
Д. Солис
️️️️
Я. Эррера
87'
84'
Желтая карточка
Кепа
Замена
П. Торре
️️️️
Савиньо
79'
74'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Д. Беллингем
71'
ГОЛ! 0:3!
Д. Беллингем
Пас отдал
Хоселу
68'
Замена
Родриго
️️️️
Винисиус
Желтая карточка
А. Гарсия
64'
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Довбик
60'
Замена
Порту
️️️️
Д. Лопес
60'
Замена
В. Фернандес
️️️️
В. Цыганков
46'
21'
ГОЛ! 0:2!
О. Чуамени
Пас отдал
Т. Кроос
17'
ГОЛ! 0:1!
Хоселу
Пас отдал
Д. Беллингем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Савиньо
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Реал
13
Кепа
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Джон Солис
ЦП
23
Иван Мартин
АП
20
Пабло Торре
АП
10
Борха Гарсия
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
14
Ибраима Кебе
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
16
Альваро Каррильо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
4-1-2-2-1
13
Газзанига
17
Блинд
3
Гутьеррес
24
Гарсия
27
Коуто
5
Лопес
21
Эррера
24
Гарсия
11
Цыганков
17
Савиньо
9
Довбик
3-1-4-1-1
13
Кепа
26
Карвахаль
22
Рюдигер
6
Начо
14
Чуамени
8
Вальверде
8
Кроос
5
Беллингем
6
Камавинга
7
Винисиус
13
Хоселу
21
Эррера
14
Солис
14
Солис
21
Эррера
17
Савиньо
20
Торре
20
Торре
17
Савиньо
11
Цыганков
17
Фернандес
17
Фернандес
11
Цыганков
5
Лопес
10
Порту
10
Порту
5
Лопес
9
Довбик
7
Стуани
7
Стуани
9
Довбик
5
Беллингем
25
Себальос
25
Себальос
5
Беллингем
8
Вальверде
21
Диас
21
Диас
8
Вальверде
13
Хоселу
17
Васкес
17
Васкес
13
Хоселу
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
Остались в запасе
Жирона
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
23
Иван Мартин
АП
10
Борха Гарсия
АП
14
Ибраима Кебе
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
16
Альваро Каррильо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
23
Иван Мартин
АП
10
Борха Гарсия
АП
14
Ибраима Кебе
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
16
Альваро Каррильо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Жирона - Реал
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
Новости команд
Все
Жирона
Реал
«Реал» продлил контракт с четвертым футболистом за 10 дней
15:42
Игрок «Комо» противится возвращению в «Реал»
13:44
6
Ла Лига Испании: шансы «Реала» и «Алавеса» на победу в матче 14 тура
09:38
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
«Реал» продлил контракт с четвертым футболистом за 10 дней
15:42
Игрок «Комо» противится возвращению в «Реал»
13:44
6
Ла Лига Испании: шансы «Реала» и «Алавеса» на победу в матче 14 тура
09:38
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+