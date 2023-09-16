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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Мальорка
Сельта - Мальорка: обзор матча 16 сентября 2023
Сельта
16.09.2023, суббота, 19:30
Испания. Примера, 5 тур
0 : 1
Завершен
Мальорка
85'
В. Мурики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Мальорка
90'
+8
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
С. ван дер Хейден
90'
+2
Желтая карточка
С. Кошта
90'
+1
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Родригес
90'
+1
Замена
А. Ндиайе
️️️️
В. Мурики
Замена
М. Родригес
️️️️
Ф. Бельтран
89'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
К. Домингес
89'
87'
Желтая карточка
Д. Родригес
85'
ГОЛ! 0:1!
В. Мурики
Пас отдал
Д. Родригес
76'
Замена
К. Ларин
️️️️
М. Морланес
76'
Замена
Х. Коста
️️️️
А. Латорре
Замена
А. Дувикас
️️️️
Й. Ларсен
67'
14'
Желтая карточка
М. Настасич
Желтая карточка
Л. де ла Торре
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Карлос Дотор
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Даниэль Луна
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Вильяр
23
Домингес
14
Нуньес
15
Старфельт
23
Ристич
30
Мингеса
8
Бельтран
17
де ла Торре
19
Бамба
22
Ларсен
10
Аспас
3-3-2-1-1
1
Райкович
24
Вальент
22
Настасич
44
ван дер Хейден
24
Маффео
11
Кошта
3
Латорре
8
Морланес
10
Дардер
14
Родригес
19
Мурики
23
Домингес
13
Тапиа
13
Тапиа
23
Домингес
8
Бельтран
22
Родригес
22
Родригес
8
Бельтран
22
Ларсен
9
Дувикас
9
Дувикас
22
Ларсен
3
Латорре
24
Коста
24
Коста
3
Латорре
44
ван дер Хейден
20
Гонсалес
20
Гонсалес
44
ван дер Хейден
14
Родригес
6
Санчес
6
Санчес
14
Родригес
19
Мурики
21
Ндиайе
21
Ндиайе
19
Мурики
8
Морланес
9
Ларин
9
Ларин
8
Морланес
Остались в запасе
Сельта
Мальорка
13
Висенте Гуаита
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Карлос Дотор
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
14
Даниэль Луна
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Карлос Дотор
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
14
Даниэль Луна
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Сельта - Мальорка
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
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