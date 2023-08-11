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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Валенсия
Севилья - Валенсия: обзор матча 11 августа 2023
Севилья
11.08.2023, пятница, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
70'
Ю. Эн-Несири
60'
М. Дьякаби
89'
Х. Гуэрра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Валенсия
Желтая карточка
М. Акунья
90'
+8
89'
ГОЛ! 1:2!
Х. Гуэрра
Пас отдал
У. Дуро
87'
Замена
Х. Васкес
️️️️
Х. Луис Гайя
Замена
Ф. Гаттони
️️️️
Ю. Эн-Несири
82'
Красная карточка
Л. Баде
81'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Сусо
70'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Х. Навас
69'
Замена
Д. Соу
️️️️
Фернандо
69'
62'
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
А. Алмейда
61'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Ф. Перес
60'
ГОЛ! 0:1!
М. Дьякаби
Пас отдал
А. Алмейда
Замена
О. Торрес
️️️️
Э. Ламела
56'
Желтая карточка
Н. Гудель
45'
16'
Желтая карточка
Д. Озкаджар
Желтая карточка
И. Ракитич
15'
10'
Желтая карточка
М. Дьякаби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
16
Уго Гонсалес
ЦП
10
Мартин Техон
ЦП
10
Пабло Госальбес
ЦФ
3-1-2-3-1
37
Буну
21
Акунья
5
Баде
16
Навас
5
Фернандо
8
Гудель
11
Ракитич
7
Окампос
10
Сусо
9
Ламела
21
Эн-Несири
3-2-2-1-2
25
Мамардашвили
3
Паулиста
4
Дьякаби
39
Озкаджар
14
Корреа
14
Гайя
18
Пепелу
8
Алмейда
21
Перес
16
Лопес
9
Дуро
21
Эн-Несири
32
Гаттони
32
Гаттони
21
Эн-Несири
9
Ламела
8
Торрес
8
Торрес
9
Ламела
5
Фернандо
97
Соу
97
Соу
5
Фернандо
16
Навас
24
Санчес
24
Санчес
16
Навас
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
21
Перес
20
Фулкье
20
Фулкье
21
Перес
8
Алмейда
8
Гуэрра
8
Гуэрра
8
Алмейда
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
16
Уго Гонсалес
ЦП
10
Мартин Техон
ЦП
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
16
Уго Гонсалес
ЦП
10
Мартин Техон
ЦП
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Севилья - Валенсия
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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