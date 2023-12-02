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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Балтика
Факел - Балтика: обзор матча 02 декабря 2023
Факел
02.12.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Балтика
83'
Желтая карточка
Г. Гузина
73'
Замена
К. Маляров
️️️️
Г. Сото
69'
Желтая карточка
Г. Сото
65'
Замена
С. Пряхин
️️️️
М. Кузьмин
Желтая карточка
И. Альшин
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
33
Ираклий Квеквескири
(К)
ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Балтика
35
Сослан Джанаев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
17
Гильермо Сото
ЛЗ
21
Иван Остойич
(К)
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Факел
35
Вячеслав Доровских
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
7
Никита Моцпан
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
16
Александр Корякин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
21
Артур Галоян
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
3-4-1-2
31
Беленов
2
Черов
92
Брызгалов
47
Божин
71
Мастерной
8
Мендель
33
Квеквескири
28
Магаль
10
Альшин
14
Аппаев
20
Марков
3-3-1-1-2
35
Джанаев
21
Остойич
26
Радмановац
4
Гассама
21
Фернандес
5
Осипов
17
Сото
8
Бистрович
6
Кузьмин
11
Мусаев
30
Гузина
17
Сото
7
Маляров
7
Маляров
17
Сото
6
Кузьмин
19
Пряхин
19
Пряхин
6
Кузьмин
Остались в запасе
Факел
Балтика
35
Вячеслав Доровских
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
7
Никита Моцпан
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
39
Максим Бориско
ВР
16
Александр Корякин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
21
Артур Галоян
АП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
35
Вячеслав Доровских
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
7
Никита Моцпан
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
16
Александр Корякин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
21
Артур Галоян
АП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Факел - Балтика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Дмитрий Чельцов
Дополнительные помощники:
VAR – Ян Бобровский; AVAR – Павел Кукуян
Резервный судья:
Роман Галимов
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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