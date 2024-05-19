Ливерпуль - Вулверхэмптон

|5 тур
|16 сентября, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|Ливерпуль
|5 тур
|16 сентября, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|Ливерпуль
|7 тур
|1 марта, среда
|23:00
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон
|22 тур
|4 февраля, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|3:0
|Ливерпуль
|3 раунд
повторный матч
|17 января, вторник
|22:45
|Вулверхэмптон
|0:1
|Ливерпуль
|3 раунд
|7 января, суббота
|23:00
|Ливерпуль
|2:2
|Вулверхэмптон
|38 тур
|22 мая, воскресенье
|18:00
|Ливерпуль
|3:1
|Вулверхэмптон
|15 тур
|4 декабря, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|0:1
|Ливерпуль
|28 тур
|15 марта, понедельник
|23:00
|Вулверхэмптон
|0:1
|Ливерпуль
|11 тур
|6 декабря, воскресенье
|22:15
|Ливерпуль
|4:0
|Вулверхэмптон
|24 тур
|23 января, четверг
|23:00
|Вулверхэмптон
|1:2
|Ливерпуль
|20 тур
|29 декабря, воскресенье
|19:30
|Ливерпуль
|1:0
|Вулверхэмптон
|38 тур
|12 мая, воскресенье
|17:00
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон
|18 тур
|21 декабря, пятница
|23:00
|Вулверхэмптон
|0:2
|Ливерпуль
|1/32 финала
|7 января, понедельник
|22:45
|Вулверхэмптон
|2:1
|Ливерпуль
|1/16 финала
|28 января, суббота
|15:30
|Ливерпуль
|1:2
|Вулверхэмптон
|23 тур
|31 января, вторник
|23:45
|Вулверхэмптон
|0:3
|Ливерпуль
|6 тур
|24 сентября, суббота
|18:00
|Ливерпуль
|2:1
|Вулверхэмптон
|24 тур
|22 января, суббота
|15:45
|Вулверхэмптон
|0:3
|Ливерпуль
|20 тур
|29 декабря, среда
|23:00
|Ливерпуль
|0:1
|Вулверхэмптон
|23 тур
|26 января, вторник
|22:45
|Вулверхэмптон
|0:0
|Ливерпуль
|19 тур
|26 декабря, суббота
|20:30
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0