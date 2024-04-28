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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Брайтон
Борнмут - Брайтон: обзор матча 28 апреля 2024
Борнмут
28.04.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 0
Завершен
Брайтон
13'
М. Сенеси
52'
Э. Унал
87'
Д. Клюйверт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Брайтон
Замена
Д. Сади
️️️️
Д. Клюйверт
90'
+2
Замена
Д. Хилл
️️️️
М. Сенеси
90'
+1
88'
Замена
К. Балеба
️️️️
Ж. Педро
ГОЛ! 3:0!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Р. Кристи
87'
Замена
М. Ааронс
️️️️
А. Скотт
77'
74'
Замена
А. Уэбстер
️️️️
Игор
74'
Замена
Й. Велтман
️️️️
О. Оффиа
Замена
Р. Кристи
️️️️
Э. Унал
67'
66'
Желтая карточка
В. Барко
66'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
С. Адингра
59'
Желтая карточка
Б. Гилмор
Желтая карточка
Д. Клюйверт
57'
ГОЛ! 2:0!
Э. Унал
Пас отдал
Д. Уаттара
52'
46'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
М. О'Махони
ГОЛ! 1:0!
М. Сенеси
Пас отдал
Э. Унал
13'
Желтая карточка
М. Сенеси
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
(К)
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Жуан Педро
ЦФ
10
Марк О'Махони
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Борнмут
33
Нето
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Доминик Сади
ЦП
10
Райан Кристи
АП
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-1-3-3
12
Траверс
15
Смит
6
Келли
5
Сенеси
10
Кук
19
Клюйверт
8
Скотт
11
Уаттара
19
Соланке
42
Семеньо
19
Унал
4-2-2-2
1
Вербрюгген
24
Оффиа
44
Игор
5
Данк
4
Барко
6
Гилмор
13
Гросс
10
Буонанотте
7
Адингра
10
О'Махони
9
Педро
5
Сенеси
5
Хилл
5
Хилл
5
Сенеси
8
Скотт
3
Ааронс
3
Ааронс
8
Скотт
19
Клюйверт
10
Сади
10
Сади
19
Клюйверт
19
Унал
10
Кристи
10
Кристи
19
Унал
24
Оффиа
34
Велтман
34
Велтман
24
Оффиа
44
Игор
4
Уэбстер
4
Уэбстер
44
Игор
9
Педро
20
Балеба
20
Балеба
9
Педро
7
Адингра
10
Энкисо
10
Энкисо
7
Адингра
10
О'Махони
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
О'Махони
Остались в запасе
Борнмут
Брайтон
33
Нето
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
Главный тренер
Андони Ираола
23
Джейсон Стил
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
33
Нето
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Борнмут - Брайтон
2
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
14
10
Офсайды
1
1
Количество передач
248
599
Сейвы
1
3
Точность передач %
73
88
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.26
0.99
Матчи команд
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Фулхэм
- : -
29.11.2026
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Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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