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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Брентфорд
Астон Вилла - Брентфорд: обзор матча 06 апреля 2024
Астон Вилла
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 3
Завершен
Брентфорд
39'
О. Уоткинс
46'
М. Роджерс
80'
О. Уоткинс
59'
Занка
61'
Б. Мбемо
68'
Й. Висса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Брентфорд
Желтая карточка
Д. Луис
90'
+7
Замена
Д. Дуран
️️️️
Ю. Тилеманс
90'
+1
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Бэйли
90'
+1
Замена
А. Морено
️️️️
Л. Динь
90'
+1
86'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
М. Йенсен
86'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Б. Мбемо
Желтая карточка
Д. Карлос
84'
81'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
Й. Висса
81'
Замена
А. Тони
️️️️
М. Дамсгор
ГОЛ! 3:3!
О. Уоткинс
80'
76'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
С. Регилон
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
М. Роджерс
69'
68'
ГОЛ! 2:3!
Й. Висса
Пас отдал
С. Регилон
61'
ГОЛ! 2:2!
Б. Мбемо
Пас отдал
С. Регилон
59'
ГОЛ! 2:1!
Занка
Пас отдал
М. Дамсгор
53'
Желтая карточка
Й. Висса
ГОЛ! 2:0!
М. Роджерс
Пас отдал
Ю. Тилеманс
46'
42'
Желтая карточка
М. Дамсгор
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. МакГинн
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
(К)
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
26
Омари Келлиман
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Мартинес
12
Динь
34
Карлос
14
Торрес
15
Конса
12
Луис
7
МакГинн
18
Тилеманс
17
Роджерс
11
Уоткинс
17
Бэйли
3-3-1-3
1
Флеккен
20
Айер
22
Коллинс
25
Занка
2
Расмуссен
27
Янельт
3
Регилон
8
Йенсен
19
Мбемо
9
Висса
24
Дамсгор
12
Динь
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
12
Динь
17
Роджерс
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
17
Роджерс
17
Бэйли
19
Диаби
19
Диаби
17
Бэйли
18
Тилеманс
22
Дуран
22
Дуран
18
Тилеманс
8
Йенсен
16
Ониика
16
Ониика
8
Йенсен
9
Висса
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
9
Висса
3
Регилон
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
3
Регилон
19
Мбемо
11
Мопе
11
Мопе
19
Мбемо
24
Дамсгор
17
Тони
17
Тони
24
Дамсгор
Остались в запасе
Астон Вилла
Брентфорд
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Томас Стракоша
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Астон Вилла - Брентфорд
2
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
15
11
Офсайды
0
4
Количество передач
555
247
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.2
1.38
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
Вилла Парк
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