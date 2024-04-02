Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Фулхэм
Ноттингем Форест - Фулхэм: обзор матча 02 апреля 2024
Ноттингем Форест
02.04.2024, вторник, 21:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Фулхэм
9'
К. Хадсон-Одои
19'
К. Вуд
45+3'
М. Гиббс-Уайт
49'
Т. Адарабиойо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Фулхэм
Замена
Н. Домингес
️️️️
Э. Эланга
83'
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
О. Эйна
83'
Замена
Д. Рейна
️️️️
М. Гиббс-Уайт
77'
71'
Замена
Б. Рид
️️️️
А. Перейра
71'
Замена
Х. Рид
️️️️
Ж. Палинья
Замена
Д. Ориги
️️️️
К. Хадсон-Одои
70'
Желтая карточка
М. Тернер
64'
49'
ГОЛ! 3:1!
Т. Адарабиойо
Пас отдал
А. Перейра
ГОЛ! 3:0!
М. Гиббс-Уайт
Пас отдал
Данило
45'
+3
33'
Замена
Виллиан
️️️️
Х. Уилсон
33'
Замена
А. Траоре
️️️️
А. Ивоби
33'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
С. Лукич
ГОЛ! 2:0!
К. Вуд
Пас отдал
Мурильо
19'
ГОЛ! 1:0!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Данило
ОП
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Фулхэм
1
Бернд Лено
(К)
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Селс
3
Уильямс
12
Омобамиделе
5
Мурильо
34
Эйна
8
Данило
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
3
Бейсси
4
Адарабиойо
33
Робинсон
36
Палинья
23
Лукич
10
Уилсон
8
Перейра
17
Ивоби
9
Муньис
34
Эйна
15
Тоффоло
15
Тоффоло
34
Эйна
19
Эланга
8
Домингес
8
Домингес
19
Эланга
10
Гиббс-Уайт
10
Рейна
10
Рейна
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
27
Ориги
27
Ориги
7
Хадсон-Одои
23
Лукич
10
Кэрни
10
Кэрни
23
Лукич
36
Палинья
6
Рид
6
Рид
36
Палинья
8
Перейра
14
Рид
14
Рид
8
Перейра
10
Уилсон
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Уилсон
17
Ивоби
24
Траоре
24
Траоре
17
Ивоби
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Фулхэм
30
Мэтт Тернер
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Ноттингем Форест - Фулхэм
1
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
7
8
Офсайды
2
0
Количество передач
316
621
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
87
Удары мимо ворот
8
12
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.51
1.25
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Фулхэм
АПЛ: шансы «Фулхэма» и «Борнмута» на победу в матче 12-го тура
09:26
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
00:54
«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
00:54
«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ: шансы «Фулхэма» и «Борнмута» на победу в матче 12-го тура
09:26
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+