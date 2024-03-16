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АПЛ 2026/2027
Лутон Таун - Ноттингем Форест
Лутон Таун - Ноттингем Форест: обзор матча 16 марта 2024
Лутон Таун
16.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
89'
Л. Берри
34'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Ноттингем Форест
90'
Желтая карточка
М. Селс
ГОЛ! 1:1!
Л. Берри
Пас отдал
Р. Бурк
89'
Замена
Л. Берри
️️️️
Д. Кларк
85'
84'
Желтая карточка
Г. Тоффоло
82'
Замена
Н. Домингес
️️️️
М. Гиббс-Уайт
75'
Замена
А. Фелипе
️️️️
К. Вуд
75'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Д. Ориги
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
П. Мпанцу
60'
Замена
К. Вудроу
️️️️
А. Даути
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
К. Вуд
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
Желтая карточка
И. Каборе
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
14
Даики Хасиока
ПЗ
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
48
Dominic Martins
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Данило
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Камински
32
Бурк
15
Менжи
12
Каборе
17
Мпанцу
6
Баркли
27
Огбене
45
Даути
18
Кларк
9
Моррис
19
Чон
4-1-2-1-2
26
Селс
3
Уильямс
30
Боли
5
Мурильо
15
Тоффоло
6
Сангаре
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
9
Вуд
27
Ориги
18
Кларк
8
Берри
8
Берри
18
Кларк
17
Мпанцу
25
Таунсенд
25
Таунсенд
17
Мпанцу
45
Даути
12
Вудроу
12
Вудроу
45
Даути
9
Вуд
18
Фелипе
18
Фелипе
9
Вуд
10
Гиббс-Уайт
8
Домингес
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
27
Ориги
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
27
Ориги
Остались в запасе
Лутон Таун
Ноттингем Форест
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
14
Даики Хасиока
ПЗ
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
48
Dominic Martins
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
30
Мэтт Тернер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Данило
ОП
10
Джованни Рейна
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
14
Даики Хасиока
ПЗ
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
48
Dominic Martins
ЦП
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Данило
ОП
10
Джованни Рейна
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Лутон Таун - Ноттингем Форест
1
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
10
17
Офсайды
1
2
Количество передач
430
290
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.7
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
Новости команд
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Лутон Таун
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