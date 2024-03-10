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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Ноттингем Форест
Брайтон - Ноттингем Форест: обзор матча 10 марта 2024
Брайтон
10.03.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
29'
Э. Омобамиделе (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Ноттингем Форест
Желтая карточка
А. Лаллана
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
И. Сангаре
87'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
М. Гиббс-Уайт
Замена
А. Лаллана
️️️️
С. Адингра
80'
Желтая карточка
Й. Велтман
78'
Замена
Игор
️️️️
П. Эступиньян
76'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Я. Модер
76'
72'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Р. Йетс
72'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Н. Домингес
Желтая карточка
Я. Модер
67'
61'
Замена
И. Сангаре
️️️️
Данило
61'
Замена
Э. Эланга
️️️️
Д. Ориги
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
А. Фати
60'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Фергюсон
60'
55'
Желтая карточка
Н. Уильямс
Желтая карточка
А. Фати
41'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Омобамиделе
29'
19'
Желтая карточка
Э. Омобамиделе
14'
Желтая карточка
Н. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Данило
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
4
Валентин Барко
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Адам Лаллана
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
4-3-2-1
1
Вербрюгген
2
Эступиньян
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
20
Балеба
7
Модер
13
Гросс
31
Фати
7
Адингра
11
Фергюсон
4-1-3-2
26
Селс
3
Уильямс
12
Омобамиделе
5
Мурильо
15
Тоффоло
8
Данило
8
Домингес
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
27
Ориги
9
Вуд
2
Эступиньян
44
Игор
44
Игор
2
Эступиньян
31
Фати
48
Лэмпти
48
Лэмпти
31
Фати
7
Адингра
10
Лаллана
10
Лаллана
7
Адингра
7
Модер
10
Энкисо
10
Энкисо
7
Модер
11
Фергюсон
18
Уэлбек
18
Уэлбек
11
Фергюсон
8
Данило
6
Сангаре
6
Сангаре
8
Данило
10
Гиббс-Уайт
8
Куяте
8
Куяте
10
Гиббс-Уайт
27
Ориги
19
Эланга
19
Эланга
27
Ориги
8
Домингес
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
8
Домингес
22
Йетс
14
Авонийи
14
Авонийи
22
Йетс
Остались в запасе
Брайтон
Ноттингем Форест
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
4
Валентин Барко
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
30
Мэтт Тернер
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
4
Валентин Барко
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Брайтон - Ноттингем Форест
4
4
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
14
Офсайды
1
1
Количество передач
670
373
Сейвы
4
3
Точность передач %
91
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.5
0.68
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
Фалмер
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