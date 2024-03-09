Астон Вилла - Тоттенхэм

|13 тур
|25 ноября, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|Астон Вилла
|13 тур
|25 ноября, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|Астон Вилла
|36 тур
|13 мая, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|2:1
|Тоттенхэм
|18 тур
|1 января, воскресенье
|17:00
|Тоттенхэм
|0:2
|Астон Вилла
|32 тур
|9 апреля, суббота
|19:30
|Астон Вилла
|0:4
|Тоттенхэм
|7 тур
|3 октября, воскресенье
|16:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Астон Вилла
|37 тур
|19 мая, среда
|20:00
|Тоттенхэм
|1:2
|Астон Вилла
|18 тур
|21 марта, воскресенье
|22:30
|Астон Вилла
|0:2
|Тоттенхэм
|26 тур
|16 февраля, воскресенье
|17:00
|Астон Вилла
|2:3
|Тоттенхэм
|1 тур
|10 августа, суббота
|19:30
|Тоттенхэм
|3:1
|Астон Вилла
|1/32 финала
|8 января, воскресенье
|19:00
|Тоттенхэм
|2:0
|Астон Вилла
|30 тур
|13 марта, воскресенье
|19:00
|Астон Вилла
|0:2
|Тоттенхэм
|11 тур
|2 ноября, понедельник
|23:00
|Тоттенхэм
|3:1
|Астон Вилла
|32 тур
|11 апреля, суббота
|17:00
|Тоттенхэм
|0:1
|Астон Вилла
|10 тур
|2 ноября, воскресенье
|19:00
|Астон Вилла
|1:2
|Тоттенхэм
|38 тур
|11 мая, воскресенье
|18:00
|Тоттенхэм
|3:0
|Астон Вилла
|8 тур
|20 октября, воскресенье
|19:00
|Астон Вилла
|0:2
|Тоттенхэм
|3 раунд
|24 сентября, вторник
|22:45
|Астон Вилла
|0:4
|Тоттенхэм
|19 тур
|26 декабря, среда
|21:30
|Астон Вилла
|0:4
|Тоттенхэм
|7 тур
|7 октября, воскресенье
|18:00
|Тоттенхэм
|2:0
|Астон Вилла
|37 тур
|6 мая, воскресенье
|17:00
|Астон Вилла
|1:1
|Тоттенхэм
|12 тур
|21 ноября, понедельник
|23:59
|Тоттенхэм
|2:0
|Астон Вилла
|19 тур
|26 декабря, воскресенье
|20:30
|Астон Вилла
|1:2
|Тоттенхэм
|7 тур
|2 октября, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Астон Вилла
|25 тур
|6 февраля, суббота
|20:30
|Тоттенхэм
|0:0
|Астон Вилла
|14 тур
|28 ноября, суббота
|20:30
|Астон Вилла
|1:1
|Тоттенхэм
|29 тур
|15 марта, воскресенье
|19:00
|Астон Вилла
|1:2
|Тоттенхэм
|4 тур
|15 сентября, понедельник
|23:00
|Тоттенхэм
|1:2
|Астон Вилла
|21 тур
|1 января, вторник
|20:20
|Астон Вилла
|2:1
|Тоттенхэм
|8 тур
|1 октября, понедельник
|23:00
|Тоттенхэм
|4:4
|Астон Вилла
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0