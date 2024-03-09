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Астон Вилла - Тоттенхэм

09.03.2024, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 28 тур Астон Вилла - Тоттенхэм
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
13 тур
25 ноября, суббота 18:00 Тоттенхэм Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
36 тур
13 мая, суббота 17:00 Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм
18 тур
1 января, воскресенье 17:00 Тоттенхэм 0:2 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
32 тур
9 апреля, суббота 19:30 Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм
7 тур
3 октября, воскресенье 16:00 Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
37 тур
19 мая, среда 20:00 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла
18 тур
21 марта, воскресенье 22:30 Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
26 тур
16 февраля, воскресенье 17:00 Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм
1 тур
10 августа, суббота 19:30 Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла
Англия. Кубок (2016/2017)
1/32 финала
8 января, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
13 марта, воскресенье 19:00 Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
11 тур
2 ноября, понедельник 23:00 Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
32 тур
11 апреля, суббота 17:00 Тоттенхэм 0:1 Астон Вилла
10 тур
2 ноября, воскресенье 19:00 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла
8 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
3 раунд
24 сентября, вторник 22:45 Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
26 декабря, среда 21:30 Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм
7 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм
12 тур
21 ноября, понедельник 23:59 Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
19 тур
26 декабря, воскресенье 20:30 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм
7 тур
2 октября, суббота 18:00 Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
6 февраля, суббота 20:30 Тоттенхэм 0:0 Астон Вилла
14 тур
28 ноября, суббота 20:30 Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
29 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм
4 тур
15 сентября, понедельник 23:00 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
21 тур
1 января, вторник 20:20 Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм
8 тур
1 октября, понедельник 23:00 Тоттенхэм 4:4 Астон Вилла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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