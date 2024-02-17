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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Борнмут
Ньюкасл - Борнмут: обзор матча 17 февраля 2024
Ньюкасл
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Борнмут
58'
Э. Гордон (П)
90+2'
М. Ритчи
51'
Д. Соланке
69'
А. Семеньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Борнмут
90'
+3
Замена
Э. Унал
️️️️
Р. Кристи
ГОЛ! 2:2!
М. Ритчи
90'
+2
Замена
Д. Уайт
️️️️
Л. Майли
90'
+1
Замена
М. Ритчи
️️️️
М. Альмирон
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Шер
87'
78'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
А. Семеньо
Замена
В. Ливраменто
️️️️
Д. Берн
71'
71'
Замена
А. Скотт
️️️️
Д. Клюйверт
69'
ГОЛ! 1:2!
А. Семеньо
Пас отдал
Д. Соланке
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Х. Барнс
67'
62'
Желтая карточка
И. Забарный
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Гордон
58'
52'
Желтая карточка
М. Сенеси
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соланке
44'
Желтая карточка
Р. Кристи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К)
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
10
Джо Уайт
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
8
Алекс Скотт
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
4-3-3
39
Дубравка
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
11
Барнс
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
10
Гордон
67
Майли
10
Альмирон
4-1-3-2
33
Нето
5
Сенеси
6
Келли
15
Смит
6
Забарный
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
42
Семеньо
19
Соланке
10
Альмирон
30
Ритчи
30
Ритчи
10
Альмирон
33
Берн
2
Ливраменто
2
Ливраменто
33
Берн
67
Майли
10
Уайт
10
Уайт
67
Майли
11
Барнс
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Барнс
19
Клюйверт
8
Скотт
8
Скотт
19
Клюйверт
42
Семеньо
11
Уаттара
11
Уаттара
42
Семеньо
10
Кристи
19
Унал
19
Унал
10
Кристи
Остались в запасе
Ньюкасл
Борнмут
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
12
Марк Траверс
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Ньюкасл - Борнмут
1
3
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
9
22
Офсайды
0
3
Количество передач
469
269
Сейвы
4
4
Точность передач %
78
64
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
2.23
2.46
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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