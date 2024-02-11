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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Арсенал
Вест Хэм - Арсенал: обзор матча 11 февраля 2024
Вест Хэм
11.02.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 6
Завершен
Арсенал
32'
В. Салиба
41'
Б. Сака (П)
44'
Габриэль
45+2'
Л. Троссард
63'
Б. Сака
65'
Д. Райс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Арсенал
Желтая карточка
К. Филлипс
90'
+1
77'
Замена
И. Нванери
️️️️
Г. Мартинелли
77'
Замена
С. Соареш
️️️️
Б. Уайт
Желтая карточка
М. Кудус
76'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Эмерсон
76'
67'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Л. Троссард
67'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Б. Сака
67'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Д. Райс
65'
ГОЛ! 0:6!
Д. Райс
Пас отдал
Б. Уайт
63'
ГОЛ! 0:5!
Б. Сака
Пас отдал
М. Эдегор
Замена
К. Мавропанос
️️️️
К. Зума
46'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Э. Альварес
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:4!
Л. Троссард
Пас отдал
М. Эдегор
44'
ГОЛ! 0:3!
Габриэль
Пас отдал
Д. Райс
41'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Сака
Желтая карточка
А. Ареоля
38'
32'
ГОЛ! 0:1!
В. Салиба
Пас отдал
Д. Райс
Желтая карточка
Э. Альварес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
30
Оливер Скарлс
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-4-1-2
23
Ареоля
34
Цоуфал
4
Зума
21
Агер
33
Эмерсон
4
Альварес
28
Соучек
2
Джонсон
30
Уорд-Проус
20
Кудус
20
Боуэн
4-1-3-2
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
4
Кивиор
4
Уайт
41
Райс
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
19
Троссард
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
4
Зума
15
Мавропанос
15
Мавропанос
4
Зума
4
Альварес
27
Филлипс
27
Филлипс
4
Альварес
4
Уайт
21
Соареш
21
Соареш
4
Уайт
41
Райс
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
41
Райс
7
Мартинелли
18
Нванери
18
Нванери
7
Мартинелли
7
Сака
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Сака
19
Троссард
9
Нкетиа
9
Нкетиа
19
Троссард
Остались в запасе
Вест Хэм
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Вест Хэм - Арсенал
4
Всего ударов по воротам
5
25
Удары в створ
1
12
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
17
11
Офсайды
2
2
Количество передач
280
685
Сейвы
6
1
Точность передач %
74
93
Удары мимо ворот
0
9
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
2
18
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.21
3.66
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Лондон
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