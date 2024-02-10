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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Ньюкасл
Ноттингем Форест - Ньюкасл: обзор матча 10 февраля 2024
Ноттингем Форест
10.02.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 3
Завершен
Ньюкасл
26'
Э. Эланга
45+6'
К. Хадсон-Одои
10'
Б. Гимарайнс
43'
Ф. Шер
66'
Б. Гимарайнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Ньюкасл
90'
+4
Желтая карточка
К. Уилсон
90'
+2
Замена
Э. Крафт
️️️️
Э. Гордон
81'
Замена
В. Ливраменто
️️️️
Л. Майли
Замена
Данило
️️️️
Н. Домингес
78'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Р. Йетс
73'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Т. Авонийи
68'
66'
ГОЛ! 2:3!
Б. Гимарайнс
60'
Замена
Х. Барнс
️️️️
М. Альмирон
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
59'
58'
Желтая карточка
С. Ботман
ГОЛ! 2:2!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
Н. Домингес
45'
+6
43'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Шер
Пас отдал
С. Ботман
ГОЛ! 1:1!
Э. Эланга
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
26'
10'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гимарайнс
Пас отдал
К. Триппьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К)
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Данило
ОП
10
Джованни Рейна
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
3
Льюис Холл
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
4-3-2-1
26
Селс
17
Тавареш
19
Ниахате
5
Мурильо
3
Уильямс
22
Йетс
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
7
Хадсон-Одои
14
Авонийи
4-2-3-1
39
Дубравка
2
Триппьер
4
Ботман
33
Берн
5
Шер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Альмирон
67
Майли
10
Гордон
13
Уилсон
8
Домингес
8
Данило
8
Данило
8
Домингес
22
Йетс
10
Рейна
10
Рейна
22
Йетс
14
Авонийи
27
Ориги
27
Ориги
14
Авонийи
10
Гордон
17
Крафт
17
Крафт
10
Гордон
67
Майли
2
Ливраменто
2
Ливраменто
67
Майли
10
Альмирон
11
Барнс
11
Барнс
10
Альмирон
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ньюкасл
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
3
Льюис Холл
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
3
Льюис Холл
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ноттингем Форест - Ньюкасл
1
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
6
Офсайды
3
0
Количество передач
362
614
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.39
0.5
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Сити Граунд
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