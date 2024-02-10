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АПЛ 2026/2027
Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 10 февраля 2024
Лутон Таун
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Шеффилд Юнайтед
52'
К. Моррис (П)
30'
К. Арчер
36'
Д. Макэйти (П)
72'
В. Соуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед
Замена
К. Вудроу
️️️️
К. Моррис
87'
Замена
Л. Берри
️️️️
А. Даути
87'
81'
Замена
О. Норвуд
️️️️
Д. Макэйти
81'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
К. Арчер
72'
ГОЛ! 1:3!
В. Соуза
Пас отдал
Б. Осборн
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Р. Бурк
68'
60'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Г. Хамер
Замена
Т. Чон
️️️️
Д. Кларк
53'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Моррис
52'
Желтая карточка
К. Моррис
41'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Макэйти
30'
ГОЛ! 0:1!
К. Арчер
26'
Желтая карточка
Г. Хамер
10'
Желтая карточка
М. Холгейт
5'
Замена
М. Лоу
️️️️
Р. Норрингтон-Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
(К)
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
38
Густаво Хамер
ОП
5
Винисиус Соуза
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
30
Жордан Амисса
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
3-2-3-2
1
Камински
32
Бурк
4
Ошо
17
Белл
6
Локонга
6
Баркли
45
Даути
27
Огбене
18
Кларк
45
Адебайо
9
Моррис
3-4-1-1-1
25
Фодеринхэм
27
Холгейт
15
Ахмедходжич
30
Норрингтон-Дэвис
2
Богль
38
Хамер
5
Соуза
14
Робинсон
23
Осборн
24
Макэйти
9
Арчер
45
Даути
8
Берри
8
Берри
45
Даути
18
Кларк
19
Чон
19
Чон
18
Кларк
32
Бурк
25
Таунсенд
25
Таунсенд
32
Бурк
9
Моррис
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Моррис
30
Норрингтон-Дэвис
3
Лоу
3
Лоу
30
Норрингтон-Дэвис
38
Хамер
22
Дэвис
22
Дэвис
38
Хамер
24
Макэйти
10
Норвуд
10
Норвуд
24
Макэйти
9
Арчер
10
Брюстер
10
Брюстер
9
Арчер
Остались в запасе
Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед
23
Тим Крул
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
30
Жордан Амисса
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Остались в запасе
30
Жордан Амисса
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед
1
2
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
13
1
Нарушения
7
12
Офсайды
2
0
Количество передач
548
191
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
56
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.91
1.71
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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