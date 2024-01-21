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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Ливерпуль
Борнмут - Ливерпуль: обзор матча 21 января 2024
Борнмут
21.01.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 4
Завершен
Ливерпуль
49'
Д. Нуньес
70'
Д. Жота
79'
Д. Жота
90+3'
Д. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Ливерпуль
90'
+7
Желтая карточка
Д. Нуньес
90'
+4
Замена
К. Гордон
️️️️
Д. Жота
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Д. Нуньес
Пас отдал
Д. Гомес
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Л. Кук
83'
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Соланке
83'
83'
Замена
О. Бек
️️️️
К. Брэдли
83'
Замена
Б. Кларк
️️️️
К. Джонс
79'
ГОЛ! 0:3!
Д. Жота
Пас отдал
К. Брэдли
70'
ГОЛ! 0:2!
Д. Жота
Пас отдал
К. Гакпо
Замена
Д. Брукс
️️️️
Д. Клюйверт
69'
66'
Желтая карточка
К. Брэдли
64'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Х. Эллиот
64'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Л. Диас
Желтая карточка
Л. Кук
59'
Замена
А. Скотт
️️️️
Л. Синистерра
55'
Замена
Л. Келли
️️️️
Д. Хилл
55'
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
Д. Жота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
43
Бен Гринвуд
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
4-1-3-2
33
Нето
6
Забарный
2
Мефам
5
Хилл
3
Ааронс
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
17
Синистерра
19
Соланке
16
Тавернье
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Брэдли
4
ван Дейк
2
Гомес
16
Конате
10
Мак Аллистер
21
Джонс
20
Жота
10
Эллиот
14
Диас
29
Нуньес
5
Хилл
6
Келли
6
Келли
5
Хилл
10
Кук
8
Биллинг
8
Биллинг
10
Кук
17
Синистерра
8
Скотт
8
Скотт
17
Синистерра
19
Клюйверт
7
Брукс
7
Брукс
19
Клюйверт
19
Соланке
19
Мур
19
Мур
19
Соланке
12
Брэдли
33
Бек
33
Бек
12
Брэдли
10
Эллиот
8
Гравенберх
8
Гравенберх
10
Эллиот
21
Джонс
8
Кларк
8
Кларк
21
Джонс
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
20
Жота
49
Гордон
49
Гордон
20
Жота
Остались в запасе
Борнмут
Ливерпуль
12
Марк Траверс
ВР
43
Бен Гринвуд
ЛЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
43
Бен Гринвуд
ЛЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Борнмут - Ливерпуль
1
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
9
12
Офсайды
1
0
Количество передач
321
521
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
83
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.39
1.62
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
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Лига Европы, 5 тур
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1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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