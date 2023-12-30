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Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед: обзор матча 30 декабря 2023
Ноттингем Форест
30.12.2023, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
64'
Н. Домингес
82'
М. Гиббс-Уайт
78'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
90'
+9
Желтая карточка
К. Эриксен
90'
Замена
С. Регилон
️️️️
А. Ван-Биссака
Желтая карточка
О. Мангала
88'
Замена
В. Боли
️️️️
Э. Эланга
87'
Замена
О. Мангала
️️️️
Данило
87'
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
О. Эйна
87'
85'
Желтая карточка
А. Гарначо
ГОЛ! 2:1!
М. Гиббс-Уайт
Пас отдал
Э. Эланга
82'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Н. Домингес
79'
78'
ГОЛ! 1:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
А. Гарначо
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Г. Монтиэль
74'
ГОЛ! 1:0!
Н. Домингес
Пас отдал
Г. Монтиэль
64'
59'
Желтая карточка
Р. Варан
57'
Желтая карточка
Д. Далот
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
56'
54'
Замена
А. Диалло
️️️️
Антони
46'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
К. Мэйну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Данило
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ноттингем Форест
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
16
Даниэл Гор
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
16
Амад Диалло
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
4-1-3-1-1
30
Тернер
29
Монтиэль
19
Ниахате
5
Мурильо
34
Эйна
8
Данило
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
8
Домингес
19
Эланга
9
Вуд
4-1-3-2
24
Онана
29
Ван-Биссака
35
Эванс
19
Варан
2
Далот
37
Мэйну
7
Антони
24
Эриксен
17
Гарначо
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
34
Эйна
15
Тоффоло
15
Тоффоло
34
Эйна
19
Эланга
30
Боли
30
Боли
19
Эланга
29
Монтиэль
3
Уильямс
3
Уильямс
29
Монтиэль
8
Данило
23
Мангала
23
Мангала
8
Данило
8
Домингес
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
8
Домингес
29
Ван-Биссака
3
Регилон
3
Регилон
29
Ван-Биссака
37
Мэйну
8
Мактоминей
8
Мактоминей
37
Мэйну
7
Антони
16
Диалло
16
Диалло
7
Антони
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Алтай Баиндыр
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
16
Даниэл Гор
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
16
Даниэл Гор
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
2
4
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
394
478
Сейвы
4
0
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.64
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Сити Граунд
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