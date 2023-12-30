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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лутон Таун - Челси
Лутон Таун - Челси: обзор матча 30 декабря 2023
Лутон Таун
30.12.2023, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 3
Завершен
Челси
80'
Р. Баркли
87'
Э. Адебайо
12'
К. Палмер
37'
Н. Мадуэке
70'
К. Палмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Челси
90'
+4
Желтая карточка
М. Густо
Замена
К. Вудроу
️️️️
А. Локонга
90'
+4
90'
+1
Замена
Э. Гилхрист
️️️️
К. Палмер
87'
Желтая карточка
А. Дисаси
ГОЛ! 2:3!
Э. Адебайо
87'
81'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Н. Мадуэке
ГОЛ! 1:3!
Р. Баркли
Пас отдал
А. Даути
80'
Желтая карточка
Т. Менжи
77'
70'
ГОЛ! 0:3!
К. Палмер
Пас отдал
Н. Джексон
Замена
К. Моррис
️️️️
Э. Таунсенд
62'
62'
Замена
К. Нкунку
️️️️
А. Броя
Замена
Т. Чон
️️️️
И. Каборе
46'
Замена
Ч. Огбене
️️️️
Д. Браун
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
Н. Мадуэке
Пас отдал
К. Палмер
Желтая карточка
Д. Браун
27'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Палмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
(К)
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Конор Галлахер
(К)
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
27
Чидозие Огбене
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
19
Тахит Чон
ПВ
18
Джордан Кларк
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
6
Алекс Матос
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-2-2-2
1
Камински
15
Менжи
4
Ошо
17
Белл
12
Каборе
6
Локонга
6
Баркли
45
Даути
25
Таунсенд
45
Адебайо
18
Браун
4-1-1-3-1
1
Петрович
27
Густо
3
Силва
6
Колуилл
5
Дисаси
25
Кайседо
8
Галлахер
20
Мадуэке
10
Палмер
11
Джексон
27
Броя
18
Браун
27
Огбене
27
Огбене
18
Браун
12
Каборе
19
Чон
19
Чон
12
Каборе
6
Локонга
12
Вудроу
12
Вудроу
6
Локонга
25
Таунсенд
9
Моррис
9
Моррис
25
Таунсенд
10
Палмер
12
Гилхрист
12
Гилхрист
10
Палмер
20
Мадуэке
17
Фернандес
17
Фернандес
20
Мадуэке
27
Броя
28
Нкунку
28
Нкунку
27
Броя
Остались в запасе
Лутон Таун
Челси
23
Тим Крул
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Алекс Матос
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Алекс Матос
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Лутон Таун - Челси
2
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
21
Офсайды
5
1
Количество передач
398
409
Сейвы
5
4
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.66
1.48
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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