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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Арсенал
Фулхэм - Арсенал: обзор матча 31 декабря 2023
Фулхэм
31.12.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
29'
Р. Хименес
60'
Б. Рид
5'
Б. Сака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Арсенал
Желтая карточка
Б. Лено
90'
+6
Замена
Х. Рид
️️️️
Т. Кэрни
90'
+3
Желтая карточка
Р. Хименес
90'
+2
87'
Желтая карточка
В. Салиба
Замена
И. Диоп
️️️️
Б. Рид
80'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Виллиан
80'
78'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
К. Хаверц
Желтая карточка
К. Бейсси
77'
Замена
А. Перейра
️️️️
А. Ивоби
72'
68'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Б. Уайт
68'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
Желтая карточка
Т. Кэрни
65'
ГОЛ! 2:1!
Б. Рид
Пас отдал
Ж. Палинья
60'
46'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Я. Кивиор
ГОЛ! 1:1!
Р. Хименес
Пас отдал
Т. Кэрни
29'
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
10
Том Кэрни
(К)
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
4
Адарабиойо
21
Кастань
36
Палинья
10
Кэрни
17
Ивоби
14
Рид
10
Виллиан
9
Хименес
4-1-3-2
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
4
Кивиор
4
Уайт
41
Райс
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
9
Нкетиа
14
Рид
6
Диоп
6
Диоп
14
Рид
10
Кэрни
6
Рид
6
Рид
10
Кэрни
17
Ивоби
8
Перейра
8
Перейра
17
Ивоби
10
Виллиан
10
Уилсон
10
Уилсон
10
Виллиан
4
Кивиор
5
Томиясу
5
Томиясу
4
Кивиор
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
29
Хаверц
17
Нелсон
17
Нелсон
29
Хаверц
4
Уайт
9
Жезус
9
Жезус
4
Уайт
Остались в запасе
Фулхэм
Арсенал
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Фулхэм - Арсенал
4
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
10
Офсайды
4
0
Количество передач
409
633
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.64
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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