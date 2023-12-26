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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун: обзор матча 26 декабря 2023
Шеффилд Юнайтед
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 3
Завершен
Лутон Таун
61'
О. МакБарни
69'
А. Ахмедходжич
17'
А. Даути
77'
Д. Робинсон (АГ)
81'
А. Слимане (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун
Желтая карточка
О. Норвуд
90'
+4
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Д. Робинсон
86'
Замена
О. Норвуд
️️️️
В. Соуза
86'
Замена
В. Осула
️️️️
К. Арчер
86'
84'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Э. Таунсенд
81'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
А. Слимане
Желтая карточка
Д. Робинсон
79'
79'
Замена
М. Юэл Андерсен
️️️️
А. Даути
Желтая карточка
Д. Балдок
78'
77'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Робинсон
72'
Замена
Ч. Огбене
️️️️
Р. Гилс
Замена
А. Слимане
️️️️
Г. Хамер
72'
71'
Замена
К. Моррис
️️️️
Э. Адебайо
ГОЛ! 2:1!
А. Ахмедходжич
69'
ГОЛ! 1:1!
О. МакБарни
Пас отдал
Д. Макэйти
61'
Замена
М. Лоу
️️️️
А. Брукс
46'
Желтая карточка
Г. Хамер
41'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Даути
Пас отдал
А. Локонга
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
(К)
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
(К)
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
4-2-2-2
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Ахмедходжич
6
Трасти
32
Балдок
5
Соуза
38
Хамер
11
Брукс
24
Макэйти
9
МакБарни
9
Арчер
3-3-2-2
1
Камински
4
Ошо
17
Белл
15
Менжи
6
Локонга
6
Баркли
3
Гилс
25
Таунсенд
45
Даути
18
Браун
45
Адебайо
11
Брукс
3
Лоу
3
Лоу
11
Брукс
5
Соуза
10
Норвуд
10
Норвуд
5
Соуза
38
Хамер
20
Слимане
20
Слимане
38
Хамер
14
Робинсон
10
Брюстер
10
Брюстер
14
Робинсон
9
Арчер
10
Осула
10
Осула
9
Арчер
45
Даути
5
Андерсен
5
Андерсен
45
Даути
25
Таунсенд
17
Мпанцу
17
Мпанцу
25
Таунсенд
3
Гилс
27
Огбене
27
Огбене
3
Гилс
45
Адебайо
9
Моррис
9
Моррис
45
Адебайо
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун
17
Адам Дэвис
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун
5
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
9
4
Нарушения
13
13
Офсайды
1
0
Количество передач
352
342
Сейвы
3
2
Точность передач %
74
77
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.84
0.6
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Сэм Эллисон
Стадион:
Бремэлл Лейн
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