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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Ноттингем Форест
Ньюкасл - Ноттингем Форест: обзор матча 26 декабря 2023
Ньюкасл
26.12.2023, вторник, 15:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
23'
А. Исак (П)
45+1'
К. Вуд
53'
К. Вуд
60'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Ноттингем Форест
90'
+1
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Данило
90'
Замена
Д. Уорролл
️️️️
Э. Эланга
Желтая карточка
Ф. Шер
88'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
85'
84'
Желтая карточка
Н. Уильямс
80'
Замена
Н. Домингес
️️️️
К. Хадсон-Одои
Замена
Л. Холл
️️️️
С. Ботман
79'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
Ш. Лонгстафф
71'
70'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Г. Монтиэль
70'
Замена
Р. Йетс
️️️️
И. Сангаре
60'
ГОЛ! 1:3!
К. Вуд
Пас отдал
Мурильо
Замена
В. Ливраменто
️️️️
Д. Берн
55'
Замена
К. Уилсон
️️️️
М. Альмирон
55'
53'
ГОЛ! 1:2!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Эланга
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Эланга
27'
Желтая карточка
Г. Монтиэль
Желтая карточка
Э. Гордон
27'
26'
Желтая карточка
И. Сангаре
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Исак
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К)
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
5
Мурильо
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Данило
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К)
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-3-1
39
Дубравка
4
Ботман
5
Шер
33
Берн
2
Триппьер
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
10
Гордон
67
Майли
10
Альмирон
9
Исак
4-2-1-2-1
30
Тернер
34
Эйна
5
Мурильо
19
Ниахате
29
Монтиэль
8
Данило
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
19
Эланга
9
Вуд
33
Берн
2
Ливраменто
2
Ливраменто
33
Берн
4
Ботман
3
Холл
3
Холл
4
Ботман
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
8
Лонгстафф
10
Альмирон
13
Уилсон
13
Уилсон
10
Альмирон
19
Эланга
6
Уорролл
6
Уорролл
19
Эланга
29
Монтиэль
3
Уильямс
3
Уильямс
29
Монтиэль
8
Данило
8
Куяте
8
Куяте
8
Данило
7
Хадсон-Одои
8
Домингес
8
Домингес
7
Хадсон-Одои
6
Сангаре
22
Йетс
22
Йетс
6
Сангаре
Остались в запасе
Ньюкасл
Ноттингем Форест
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
23
Орель Мангала
ОП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
23
Орель Мангала
ОП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Ньюкасл - Ноттингем Форест
3
3
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
10
2
Нарушения
10
11
Офсайды
0
1
Количество передач
502
326
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
16
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.46
3.25
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Посещаемость:
52207 из 52405 зрителей (99%)
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