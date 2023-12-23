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АПЛ 2026/2027
Лутон Таун - Ньюкасл
Лутон Таун - Ньюкасл: обзор матча 23 декабря 2023
Лутон Таун
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
25'
Э. Таунсенд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Ньюкасл
90'
+4
Желтая карточка
Л. Холл
Желтая карточка
Т. Менжи
89'
85'
Замена
Л. Холл
️️️️
Д. Берн
81'
Замена
В. Ливраменто
️️️️
М. Альмирон
Замена
Ч. Огбене
️️️️
Э. Таунсенд
81'
Замена
К. Моррис
️️️️
Э. Адебайо
80'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
А. Локонга
80'
Замена
М. Юэл Андерсен
️️️️
А. Белл
76'
Желтая карточка
Р. Баркли
56'
Замена
Р. Гилс
️️️️
И. Каборе
46'
38'
Замена
А. Исак
️️️️
Л. Майли
37'
Замена
С. Ботман
️️️️
Д. Ласселлс
ГОЛ! 1:0!
Э. Таунсенд
Пас отдал
Р. Баркли
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
(К)
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
24
Джамал Ласселлс
(К)
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
27
Чидозие Огбене
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
19
Тахит Чон
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
4-2-2-2
1
Камински
15
Менжи
4
Ошо
17
Белл
12
Каборе
6
Локонга
6
Баркли
45
Даути
25
Таунсенд
45
Адебайо
18
Браун
4-2-3-1
39
Дубравка
2
Триппьер
5
Шер
33
Берн
24
Ласселлс
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
10
Альмирон
67
Майли
10
Гордон
13
Уилсон
17
Белл
5
Андерсен
5
Андерсен
17
Белл
12
Каборе
3
Гилс
3
Гилс
12
Каборе
6
Локонга
17
Мпанцу
17
Мпанцу
6
Локонга
25
Таунсенд
27
Огбене
27
Огбене
25
Таунсенд
45
Адебайо
9
Моррис
9
Моррис
45
Адебайо
24
Ласселлс
4
Ботман
4
Ботман
24
Ласселлс
10
Альмирон
2
Ливраменто
2
Ливраменто
10
Альмирон
33
Берн
3
Холл
3
Холл
33
Берн
67
Майли
9
Исак
9
Исак
67
Майли
Остались в запасе
Лутон Таун
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
18
Джордан Кларк
ПВ
19
Тахит Чон
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
18
Джордан Кларк
ПВ
19
Тахит Чон
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Лутон Таун - Ньюкасл
2
1
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
11
5
Офсайды
0
3
Количество передач
297
560
Сейвы
2
4
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.88
1.68
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
England Darren, England
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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