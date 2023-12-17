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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: обзор матча 17 декабря 2023
Ливерпуль
17.12.2023, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
90'
+4
Вторая желтая
Д. Далот
90'
+4
Желтая карточка
Д. Далот
90'
+2
Желтая карточка
М. Рэшфорд
88'
Желтая карточка
Л. Шоу
82'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Антони
82'
Замена
А. Меджбри
️️️️
К. Мэйну
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Нуньес
78'
Замена
К. Джонс
️️️️
Л. Диас
78'
71'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Гарначо
Замена
Д. Гомес
️️️️
Д. Собослаи
61'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Р. Гравенберх
61'
Желтая карточка
В. Эндо
45'
+2
35'
Желтая карточка
С. Амрабат
27'
Желтая карточка
К. Мэйну
Желтая карточка
Д. Нуньес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
16
Даниэл Гор
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
33
Цимикас
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
3
Эндо
8
Гравенберх
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
4-3-2-1
24
Онана
2
Далот
35
Эванс
19
Варан
23
Шоу
37
Мэйну
8
Мактоминей
4
Амрабат
7
Антони
17
Гарначо
19
Хойлунд
8
Собослаи
2
Гомес
2
Гомес
8
Собослаи
14
Диас
21
Джонс
21
Джонс
14
Диас
29
Нуньес
10
Эллиот
10
Эллиот
29
Нуньес
8
Гравенберх
18
Гакпо
18
Гакпо
8
Гравенберх
37
Мэйну
28
Меджбри
28
Меджбри
37
Мэйну
17
Гарначо
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
17
Гарначо
7
Антони
28
Пельистри
28
Пельистри
7
Антони
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
16
Даниэл Гор
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
16
Даниэл Гор
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
2
1
5
Всего ударов по воротам
34
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
12
0
Нарушения
13
9
Офсайды
4
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Энфилд Роуд
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