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АПЛ 2026/2027
Челси - Шеффилд Юнайтед
Челси - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 16 декабря 2023
Челси
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
54'
К. Палмер
61'
Н. Джексон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Шеффилд Юнайтед
Замена
М. Густо
️️️️
Н. Джексон
90'
+4
Замена
Я. Матсен
️️️️
К. Палмер
90'
+4
80'
Замена
А. Слимане
️️️️
Г. Хамер
Замена
А. Броя
️️️️
Р. Стерлинг
75'
74'
Желтая карточка
М. Лоу
Замена
Э. Фернандес
️️️️
М. Мудрик
69'
67'
Замена
О. Норвуд
️️️️
О. МакБарни
63'
Желтая карточка
Г. Хамер
ГОЛ! 2:0!
Н. Джексон
Пас отдал
К. Палмер
61'
58'
Замена
В. Осула
️️️️
А. Брукс
ГОЛ! 1:0!
К. Палмер
Пас отдал
Р. Стерлинг
54'
Желтая карточка
К. Галлахер
52'
42'
Желтая карточка
Д. Макэйти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Конор Галлахер
(К)
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
(К)
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
6
Алекс Матос
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
20
Анис Слимане
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Петрович
5
Дисаси
3
Силва
5
Бадьяшиль
6
Колуилл
25
Кайседо
8
Галлахер
27
Мудрик
19
Стерлинг
11
Джексон
10
Палмер
4-2-2-2
25
Фодеринхэм
2
Богль
15
Ахмедходжич
6
Трасти
3
Лоу
5
Соуза
38
Хамер
24
Макэйти
11
Брукс
9
Арчер
9
МакБарни
10
Палмер
22
Матсен
22
Матсен
10
Палмер
11
Джексон
27
Густо
27
Густо
11
Джексон
27
Мудрик
17
Фернандес
17
Фернандес
27
Мудрик
19
Стерлинг
27
Броя
27
Броя
19
Стерлинг
38
Хамер
20
Слимане
20
Слимане
38
Хамер
9
МакБарни
10
Норвуд
10
Норвуд
9
МакБарни
11
Брукс
10
Осула
10
Осула
11
Брукс
Остались в запасе
Челси
Шеффилд Юнайтед
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
6
Алекс Матос
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
17
Адам Дэвис
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
9
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
6
Алекс Матос
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
9
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Челси - Шеффилд Юнайтед
1
3
Всего ударов по воротам
5
3
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
4
5
Офсайды
3
1
Количество передач
421
104
Сейвы
0
1
Точность передач %
91
58
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
0
2
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.12
0.16
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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