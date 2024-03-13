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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Лутон Таун
Борнмут - Лутон Таун: обзор матча 13 марта 2024
Борнмут
13.03.2024, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
4 : 3
Завершен
Лутон Таун
50'
Д. Соланке
62'
И. Забарный
64'
А. Семеньо
83'
А. Семеньо
9'
Т. Чон
31'
Ч. Огбене
45+1'
Р. Баркли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Лутон Таун
Замена
Д. Хилл
️️️️
Р. Кристи
90'
+6
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Соланке
90'
+1
88'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Ч. Огбене
88'
Замена
Л. Берри
️️️️
Р. Баркли
ГОЛ! 4:3!
А. Семеньо
Пас отдал
Э. Унал
83'
73'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Т. Чон
Замена
Т. Адамс
️️️️
А. Смит
71'
Желтая карточка
А. Смит
69'
68'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Д. Хасиока
66'
Желтая карточка
Ч. Огбене
ГОЛ! 3:3!
А. Семеньо
Пас отдал
Р. Кристи
64'
ГОЛ! 2:3!
И. Забарный
62'
ГОЛ! 1:3!
Д. Соланке
Пас отдал
К. Мефам
50'
Замена
М. Тавернье
️️️️
Л. Синистерра
46'
Замена
Э. Унал
️️️️
А. Скотт
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Р. Баркли
Пас отдал
И. Каборе
31'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Огбене
Пас отдал
А. Даути
30'
Желтая карточка
Д. Кларк
9'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чон
Пас отдал
Д. Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
8
Алекс Скотт
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
19
Тахит Чон
ПВ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
8
Филип Биллинг
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
1
Джеймс Ши
ВР
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
48
Dominic Martins
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
3-1-3-3
33
Нето
15
Смит
2
Мефам
6
Забарный
10
Кук
17
Синистерра
8
Скотт
11
Уаттара
19
Соланке
42
Семеньо
10
Кристи
4-1-3-2
1
Камински
12
Каборе
15
Менжи
32
Бурк
14
Хасиока
6
Баркли
19
Чон
45
Даути
27
Огбене
9
Моррис
18
Кларк
10
Кристи
5
Хилл
5
Хилл
10
Кристи
15
Смит
12
Адамс
12
Адамс
15
Смит
19
Соланке
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Соланке
17
Синистерра
16
Тавернье
16
Тавернье
17
Синистерра
8
Скотт
19
Унал
19
Унал
8
Скотт
14
Хасиока
17
Мпанцу
17
Мпанцу
14
Хасиока
6
Баркли
8
Берри
8
Берри
6
Баркли
27
Огбене
25
Таунсенд
25
Таунсенд
27
Огбене
19
Чон
12
Вудроу
12
Вудроу
19
Чон
Остались в запасе
Борнмут
Лутон Таун
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
23
Тим Крул
ВР
1
Джеймс Ши
ВР
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
48
Dominic Martins
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
21
Ромен Февр
ПВ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
1
Джеймс Ши
ВР
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
48
Dominic Martins
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Борнмут - Лутон Таун
1
2
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
16
11
Офсайды
1
1
Количество передач
438
308
Сейвы
1
5
Точность передач %
80
68
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
2.66
2.1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
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Лига Европы, 5 тур
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1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
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1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Сэм Эллисон
Стадион:
Виталити Стэдиум
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