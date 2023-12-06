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Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 06 декабря 2023
Шеффилд Юнайтед
06.12.2023, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
37'
В. ван Дейк
90+4'
Д. Собослаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль
Желтая карточка
Д. Богль
90'
+5
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Д. Собослаи
Пас отдал
Д. Нуньес
Желтая карточка
О. Норвуд
90'
Замена
М. Лоу
️️️️
О. Трасти
88'
Замена
О. Норвуд
️️️️
В. Соуза
86'
86'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
К. Гакпо
84'
Желтая карточка
Д. Нуньес
Замена
Б. Траоре
️️️️
В. Осула
75'
Замена
Д. Флек
️️️️
А. Брукс
74'
67'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Л. Диас
67'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
М. Салах
62'
Желтая карточка
И. Конате
59'
Замена
К. Джонс
️️️️
А. Мак Аллистер
37'
ГОЛ! 0:1!
В. ван Дейк
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
34'
Желтая карточка
В. Эндо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
(К)
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
5
Винисиус Соуза
ЦП
24
Джеймс Макэйти
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
38
Феми Серики
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
27
Марсело Питалуга
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Ахмедходжич
6
Трасти
2
Богль
38
Хамер
5
Соуза
11
Брукс
24
Макэйти
9
Арчер
10
Осула
4-1-1-3-1
1
Келлехер
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
2
Гомес
16
Конате
3
Эндо
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
14
Диас
18
Гакпо
6
Трасти
3
Лоу
3
Лоу
6
Трасти
5
Соуза
10
Норвуд
10
Норвуд
5
Соуза
11
Брукс
13
Флек
13
Флек
11
Брукс
10
Осула
9
Траоре
9
Траоре
10
Осула
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
8
Гравенберх
8
Гравенберх
18
Гакпо
10
Салах
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Салах
14
Диас
29
Нуньес
29
Нуньес
14
Диас
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
17
Адам Дэвис
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
38
Феми Серики
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
13
Адриан
ВР
27
Марсело Питалуга
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
38
Феми Серики
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
27
Марсело Питалуга
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Бремэлл Лейн
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