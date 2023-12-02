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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Эвертон
Ноттингем Форест - Эвертон: обзор матча 02 декабря 2023
Ноттингем Форест
02.12.2023, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
67'
Д. Макнил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Эвертон
82'
Замена
Ю. Шермити
️️️️
Бету
Замена
Д. Ориги
️️️️
Г. Тоффоло
82'
67'
ГОЛ! 0:1!
Д. Макнил
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
И. Сангаре
65'
Желтая карточка
А. Фелипе
55'
Замена
А. Фелипе
️️️️
В. Боли
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
23
Орель Мангала
ОП
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Влаходимос
15
Тоффоло
30
Боли
5
Мурильо
92
Орье
6
Сангаре
23
Мангала
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
9
Вуд
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
15
Янг
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
37
Гарнер
5
Гуйе
6
Дукуре
11
Макнил
11
Харрисон
23
Бету
30
Боли
18
Фелипе
18
Фелипе
30
Боли
6
Сангаре
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
6
Сангаре
15
Тоффоло
27
Ориги
27
Ориги
15
Тоффоло
23
Бету
9
Шермити
9
Шермити
23
Бету
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Эвертон
30
Мэтт Тернер
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ноттингем Форест - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Сити Граунд
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