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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вулверхэмптон
Арсенал - Вулверхэмптон: обзор матча 02 декабря 2023
Арсенал
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
6'
Б. Сака
13'
М. Эдегор
86'
М. Кунья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Вулверхэмптон
90'
+8
Желтая карточка
М. Кунья
Замена
Я. Кивиор
️️️️
Б. Сака
90'
+3
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Эдегор
90'
+3
90'
+3
Замена
С. Калайджич
️️️️
Т. Дойл
88'
Желтая карточка
Х. Хванг
86'
ГОЛ! 2:1!
М. Кунья
Пас отдал
Н. Семеду
Замена
Б. Уайт
️️️️
Т. Томиясу
79'
Травма
Т. Томиясу
78'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Г. Мартинелли
77'
Желтая карточка
В. Салиба
67'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Жезус
67'
62'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Ж. Беллегард
62'
Замена
М. Доэрти
️️️️
У. Буэно
23'
Замена
Д. Бентли
️️️️
Ж. Са
23'
Травма
Ж. Са
ГОЛ! 2:0!
М. Эдегор
Пас отдал
А. Зинченко
13'
ГОЛ! 1:0!
Б. Сака
Пас отдал
Т. Томиясу
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
19
Леандро Троссард
ЦП
8
Мартин Эдегор
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
7
Букайо Сака
РФ
Главный тренер
Микель Артета
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛАЗ
24
Тоти
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПАЗ
20
Томми Дойл
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
28
Джастин Хюбнер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
65
Мэттью Уиттингем
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-1-2-3
1
Райя
47
Зинченко
6
Габриэль
2
Салиба
5
Томиясу
41
Райс
19
Троссард
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Жезус
7
Сака
3-3-2-2
1
Са
24
Тоти
15
Доусон
3
Килман
27
Семеду
20
Дойл
3
Буэно
27
Беллегард
12
Траоре
7
Хванг
10
Кунья
7
Сака
4
Кивиор
4
Кивиор
7
Сака
5
Томиясу
4
Уайт
4
Уайт
5
Томиясу
8
Эдегор
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
8
Эдегор
9
Жезус
9
Нкетиа
9
Нкетиа
9
Жезус
7
Мартинелли
29
Хаверц
29
Хаверц
7
Мартинелли
1
Са
25
Бентли
25
Бентли
1
Са
3
Буэно
2
Доэрти
2
Доэрти
3
Буэно
27
Беллегард
7
Сарабия
7
Сарабия
27
Беллегард
20
Дойл
11
Калайджич
11
Калайджич
20
Дойл
Остались в запасе
Арсенал
Вулверхэмптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
28
Джастин Хюбнер
ЦЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
65
Мэттью Уиттингем
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
Остались в запасе
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
28
Джастин Хюбнер
ЦЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
65
Мэттью Уиттингем
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Арсенал - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Эмирейтс
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