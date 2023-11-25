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Шеффилд Юнайтед - Борнмут
Шеффилд Юнайтед - Борнмут: обзор матча 25 ноября 2023
Шеффилд Юнайтед
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Борнмут
90+7'
О. МакБарни
12'
М. Тавернье
45+3'
Д. Клюйверт
51'
М. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Борнмут
ГОЛ! 1:3!
О. МакБарни
Пас отдал
Д. Балдок
90'
+7
82'
Замена
Д. Брукс
️️️️
М. Тавернье
Замена
Д. Флек
️️️️
Г. Хамер
81'
Замена
В. Осула
️️️️
Д. Макэйти
81'
70'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
Желтая карточка
Д. Робинсон
70'
Желтая карточка
Д. Балдок
69'
66'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Клюйверт
66'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
А. Семеньо
Замена
Б. Осборн
️️️️
Л. Томас
66'
Желтая карточка
Л. Томас
51'
51'
ГОЛ! 0:3!
М. Тавернье
Пас отдал
А. Смит
46'
Замена
М. Керкез
️️️️
Л. Келли
Замена
А. Ахмедходжич
️️️️
Д. Богль
46'
Замена
О. МакБарни
️️️️
В. Соуза
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
Д. Клюйверт
Желтая карточка
О. Норвуд
22'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Тавернье
Пас отдал
А. Семеньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
10
Оливер Норвуд
(К)
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
9
Бени Траоре
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
3-4-1-1-1
25
Фодеринхэм
32
Балдок
14
Робинсон
6
Трасти
33
Томас
5
Соуза
38
Хамер
2
Богль
10
Норвуд
24
Макэйти
9
Арчер
4-1-3-2
33
Нето
5
Сенеси
6
Келли
15
Смит
6
Забарный
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
42
Семеньо
19
Соланке
2
Богль
15
Ахмедходжич
15
Ахмедходжич
2
Богль
33
Томас
23
Осборн
23
Осборн
33
Томас
38
Хамер
13
Флек
13
Флек
38
Хамер
5
Соуза
9
МакБарни
9
МакБарни
5
Соуза
24
Макэйти
10
Осула
10
Осула
24
Макэйти
6
Келли
6
Керкез
6
Керкез
6
Келли
19
Клюйверт
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Клюйверт
42
Семеньо
17
Синистерра
17
Синистерра
42
Семеньо
16
Тавернье
7
Брукс
7
Брукс
16
Тавернье
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Борнмут
17
Адам Дэвис
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
20
Анис Слимане
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
20
Анис Слимане
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Борнмут
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Бремэлл Лейн
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