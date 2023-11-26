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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Юнайтед
Эвертон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 26 ноября 2023
Эвертон
26.11.2023, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
3'
А. Гарначо
56'
М. Рэшфорд (П)
75'
А. Марсьяль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
И. Гуйе
90'
+2
Замена
Л. Доббин
️️️️
А. Дукуре
90'
84'
Замена
А. Меджбри
️️️️
А. Марсьяль
Замена
Ю. Шермити
️️️️
Д. Калверт-Льюин
82'
76'
Замена
А. Ван-Биссака
️️️️
Л. Шоу
75'
ГОЛ! 0:3!
А. Марсьяль
Пас отдал
Б. Фернандеш
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Э. Янг
73'
Замена
А. Данжума
️️️️
Д. Макнил
73'
72'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
А. Гарначо
72'
Замена
С. Амрабат
️️️️
К. Мэйну
56'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Рэшфорд
Желтая карточка
А. Дукуре
29'
Желтая карточка
Э. Янг
21'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Гарначо
Пас отдал
Д. Далот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Эшли Янг
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛП
5
Идрисса Гуйе
ЦП
37
Джеймс Гарнер
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
АП
11
Джек Харрисон
ПП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ОП
8
Бруну Фернандеш
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЛФ
9
Маркус Рэшфорд
ЦФ
17
Алехандро Гарначо
РФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
21
МакКензи Хант
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Джо Хагилл
ЦФ
4-4-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
4
Брэнтуэйт
6
Тарковски
15
Янг
11
Макнил
5
Гуйе
37
Гарнер
11
Харрисон
6
Дукуре
9
Калверт-Льюин
4-1-2-3
24
Онана
2
Далот
15
Магуайр
29
Линделеф
23
Шоу
8
Мактоминей
8
Фернандеш
37
Мэйну
17
Гарначо
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
15
Янг
2
Паттерсон
2
Паттерсон
15
Янг
6
Дукуре
11
Доббин
11
Доббин
6
Дукуре
11
Макнил
7
Данжума
7
Данжума
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
9
Шермити
9
Шермити
9
Калверт-Льюин
23
Шоу
29
Ван-Биссака
29
Ван-Биссака
23
Шоу
37
Мэйну
4
Амрабат
4
Амрабат
37
Мэйну
9
Марсьяль
28
Меджбри
28
Меджбри
9
Марсьяль
17
Гарначо
28
Пельистри
28
Пельистри
17
Гарначо
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
21
МакКензи Хант
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
9
Джо Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
21
МакКензи Хант
ЦП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
9
Джо Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
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