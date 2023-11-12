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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 12 ноября 2023
Челси
12.11.2023, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
4 : 4
Завершен
Манчестер Сити
29'
Т. Силва
37'
Р. Стерлинг
67'
Н. Джексон
90+5'
К. Палмер (П)
25'
Э. Холанд (П)
45+1'
М. Аканджи
47'
Э. Холанд
86'
Родри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Манчестер Сити
Желтая карточка
Р. Стерлинг
90'
+7
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Н. Джексон
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 4:4!
К. Палмер
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Д. Грилиш
Желтая карточка
Н. Джексон
90'
+4
Замена
А. Броя
️️️️
М. Кайседо
90'
86'
ГОЛ! 3:4!
Родри
Пас отдал
Э. Холанд
79'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Х. Альварес
72'
Желтая карточка
Родри
ГОЛ! 3:3!
Н. Джексон
67'
Замена
М. Густо
️️️️
Р. Джеймс
64'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Э. Фернандес
64'
Желтая карточка
М. Кайседо
60'
59'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ж. Доку
56'
Желтая карточка
Ж. Доку
47'
ГОЛ! 2:3!
Э. Холанд
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
М. Аканджи
Пас отдал
Б. Силва
ГОЛ! 2:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Р. Джеймс
37'
ГОЛ! 1:1!
Т. Силва
Пас отдал
К. Галлахер
29'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Холанд
Желтая карточка
К. Палмер
23'
Желтая карточка
М. Кукурелья
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К)
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
6
Алекс Матос
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
4-2-1-3
97
Санчес
17
Кукурелья
5
Дисаси
3
Силва
24
Джеймс
25
Кайседо
17
Фернандес
8
Галлахер
19
Стерлинг
10
Палмер
11
Джексон
4-1-2-3
31
Эдерсон
2
Уокер
28
Аканджи
24
Гвардиол
3
Диаш
16
Родри
20
Силва
47
Фоден
11
Доку
9
Холанд
19
Альварес
24
Джеймс
27
Густо
27
Густо
24
Джеймс
11
Джексон
18
Угочукву
18
Угочукву
11
Джексон
17
Фернандес
27
Мудрик
27
Мудрик
17
Фернандес
25
Кайседо
27
Броя
27
Броя
25
Кайседо
19
Альварес
8
Ковачич
8
Ковачич
19
Альварес
11
Доку
10
Грилиш
10
Грилиш
11
Доку
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Алекс Матос
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
14
Оскар Бобб
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Алекс Матос
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Остались в запасе
14
Оскар Бобб
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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